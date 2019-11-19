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大陸自主研發「002航母」路過台海　可搭載36架「殲-15」超越遼寧號

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▲中共海軍新聞發言人程德偉證實，大陸航母穿過台灣海峽。（圖／翻攝自人民海軍影片）

▲日前穿越台海的大陸自主研發航母「002型」可以搭載36架殲-15。（圖／翻攝自人民海軍影片）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍自主研發的002型航空母艦日前路過台灣海峽，我國防部17日下午也證實，大陸首艘自主研發航空母艦伴隨護衛艦，由北向南編隊自東海航行進入台灣海峽，期間美、日艦在後尾隨。

台灣國防部指出，美軍當天派出韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）飛彈驅逐艦，而日本則出動了旗風型護衛艦島風號（DDG-172），我方則有成功級與機、艦編隊全程監偵。

▲▼解放軍002航母第7次海試。（圖／翻攝自微博）

▲解放軍002航母已經進入海試後期。（圖／翻攝自微博）

大陸海軍專家李杰指出，002型航母還沒正式服役，但先進行跨區海試的原因可能有3點，首先進入海試後期，透過過跨區海試，可測試航母的遠航能力；其次是需要南海這類水深更深、面積更大的海域，對相關系統進行測試；第三個原因是跨區海試結束後，要交付南海艦隊。

▲中共海軍新聞發言人程德偉證實，大陸航母穿過台灣海峽。（圖／翻攝自人民海軍影片）

▲002型可搭載的殲-15比遼寧號更多。（圖／翻攝自人民海軍影片）

002型航母2018年開始動工，預計2023年開始服役，排水量約 85,000 噸，採用全通平直甲板，搭載3至4台電磁彈射器，將採用殲-15作為艦載戰鬥機，至少可搭載36架殲-15，超越遼寧號的24架。

▲中共海軍新聞發言人程德偉證實，大陸航母穿過台灣海峽。（圖／翻攝自人民海軍影片）

▲中共海軍新聞發言人程德偉證實，大陸航母穿過台灣海峽。（圖／翻攝自人民海軍影片）

根據《央廣軍事》報導，解放軍海軍新聞發言人程德偉18日指出，第二艘航母17日順利通過台灣海峽，航母準備赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練。「這次組織國產航母跨區開展試驗和訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關」。

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