「002航母」穿越台灣海峽被美日監視　陸媒曝：艦上3架殲-15掛彈待命

▲解放軍海軍新聞發言人程德偉證實，大陸航母穿過台灣海峽。（圖／翻攝自人民海軍影片）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸首艘自主研發航空母艦17日通過台灣海峽，赴南海試驗和訓練，期間美、日艦在後尾隨。解放軍海軍表示，該航母跨區開展試驗和訓練是正常安排，與當前的局勢無關。不過，陸媒報導，此次通過台灣海峽是該艦下水兩年半來第9次海試，不僅如此，艦上還有3架皆掛彈待命殲-15。

台灣國防部指出，美軍當天派出韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）飛彈驅逐艦，而日本則出動了旗風型護衛艦島風號（DDG-172），我方則有成功級與機、艦編隊全程監偵。

官媒《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」也稱，此次通過台灣海峽，是該艦下水兩年半來第9次海試，有3個鮮明的特點，包含首次跨海域、攜有掛彈艦載機而非模型、被外國軍艦尾隨。

官方發布的影片顯示，這艘航母通過台灣海峽時，有3架艦載戰機（殲-15）掛彈待命。而它離開大連出海時，並沒有搭載艦載機模型。

解放軍海軍新聞發言人程德偉18日指出，第二艘航母17日順利通過台灣海峽，航母準備赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練。「這次組織國產航母跨區開展試驗和訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關」。

另一方面，大陸外交部發言人耿爽18日也強調，中國艦艇編隊在自己家門口進行正常例行訓練，這沒有什麼可值得大驚小怪的。他也指出，中方有關活動符合國際法和國際實踐，「我們要求有關方面停止一切干擾中方正常軍事行動的行為」。

據悉，002型航母2018年開始動工，預計2023年開始服役，排水量約 85,000 噸，採用全通平直甲板，搭載3至4台電磁彈射器，將採用殲-15作為艦載戰鬥機，至少可搭載36架殲-15，超越遼寧號的24架。