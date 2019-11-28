候選人「財產申報內容」　陳水扁只寫下24字…一寫16次

圖文／鏡週刊

前總統陳水扁被列為一邊一國行動黨不分區立委候選人，排序第6位，中選會今（28日）公告了陳水扁送交的財產申報資料，但他僅在每一項目寫下「所有財產皆被中華民國最高法院檢察署特別偵查組查扣」這24字，共寫了16次。

陳水扁的財產申報資料中，他與妻子吳淑珍的國籍欄填寫「台灣」，也填寫了他台南市的戶籍地址以及現住的高雄市鼓山區「人文首璽」地址。

而陳水扁在土地、建物、船舶、汽車、航空器、現金、存款、股票、債券、基金受益憑證、其他有價證券、其他具有相當價值之財產、保險、債權、債務、事業投資等16個項目下都寫下「所有財產皆被中華民國最高法院檢察署特別偵查組查扣」這24字箴言，抗議意味十足。

陳水扁最近一次財產申報是在2008年3月出刊的監察院廉政專刊，不動產部分，當時他首次將新購置的高雄人文首璽房產申報，另有台南官田房屋1筆。他與吳淑珍名下另外8筆土地、4筆建物都交付信託。

此外，陳水扁與吳淑珍還申報信託存款6,215萬元、鑽石手環項鍊等珠寶總價530萬元。

由於陳水扁目前仍是保外就醫身分，依照《公職人員選罷法》規定服刑中受刑人不可參選，因此他的不分區立委參選資格仍待中選會審定後，才能確認他是否能參選。



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