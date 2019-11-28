善言才能帶來善政！　蔡英文：張善政任內中火用煤量高達1800萬公噸

▲蔡英文回擊張善政。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨副總統參選人張善政批評民進黨政府說是用愛發電，實則是用「癌」發電，總統蔡英文28日回擊，張善政過去擔任行政院長、副院長時，中火的用煤量高達1800萬公噸，是最近幾年來的高峰，「口說善言才能帶來善政，也才是國民之福。」

台中火力發電廠十部燃煤發電機組操作許可明年2月到期，台中市府即將審核，但中央近期函文要求中火依法得放寬10%燃煤許可。張善政日前受訪時表示，中央說中火得放寬10%，最後選擇決定權仍在地方政府，現行是用癌發電、用肺癌發電，政府能源政策再不醒悟，民眾健康就是最大犧牲品。



對此，蔡英文透過臉書表示，解決空污問題，一直是執政團隊最重要的目標之一，在她的任內，「台中火力發電廠已經減煤超過500萬噸」光是今年，就減了超過300萬噸，未來還會繼續發展綠能，減少燃煤的比例。



蔡英文批評，和過去相比，最近很愛談論空污的張善政，在擔任行政院院長、副院長時，「中火的用煤量高達1800萬公噸，是最近幾年來的高峰。透過我們這幾年來的努力，才終於即將低於1300萬公噸。」



蔡英文認為，所有的政治人物都應該要心存善念，而且要謹言慎行，口說善言才能帶來善政，也才是國民之福。

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