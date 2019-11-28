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京華城寫下4大紀錄！24小時不打烊「初衷很感人」　熄燈倒數人潮湧現

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▲當年的京華城話題不斷，更首創24小時不打烊的營運模式。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

京華城預計在11月30日終止營業，近來吸引不少民眾拍照、打卡、道別，讓這棟被冷落已久的建築一時間又熱鬧了起來。事實上，當年的京華城不只是全球最大的球體建築物，地下室開挖深度31.68公尺也是全台之最，加上可在室內高空彈跳、24小時營業等「創舉」，可說是話題不斷，曾寫下單日50萬人次造訪的紀錄，一點也不寂寞。

在京華城的創舉中，以24小時不打烊最教人難忘。一名當地居民回憶，剛開幕時，京華城裡深夜不乏民眾在商場、誠品書店裡閒晃，是不折不扣的「不夜城」，相當難得。

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據悉，京華城規劃全天候營業的初衷，是因為早年深夜時段的危險性最高，街上並不安全，所以希望提供一個能讓民眾夜裡能安心出門的消費場所；當時，不只購物中心、舞廳、Pub等場域吸引夜貓族，清晨也有不少白髮族群在「城內」集結運動、跳舞，早上9點後甚至有股市解盤的活動，吸引一群菜籃族股民前往朝聖。

可惜，由於營運成本太高，創造的收入又不如預期，因此僅維持了短短一個多月就宣告破功，提前至凌晨兩點打烊，之後再經調整，最終與一般百貨、購物中心的營業時間無異。


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