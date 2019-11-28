京華城救了台北！納莉風災狂吞40萬噸水　熄燈倒數…松山居民不捨

▲由於遭到納莉颱風侵襲，京華城損失慘重，足足晚了一個月開幕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

18年來，京華城可說是風雨不斷，事實上，連開幕前都曾遇上大麻煩。京華城原定2001年10月開幕，沒想到9月因納莉颱風襲台，地下室被淹成了蓄水池，只好延宕至11月才開始營業；當時，不少當地居民都暗自慶幸，感謝京華城替眾人擋了這一災。

2001年9月，威京集團主席沈慶京籌備多年的京華城即將開幕，沒想到竟遇上「台灣氣象史上滯留陸地時間最久」的納莉颱風，導致京華城地下7層樓，其中6層當時都泡在水裡，卻也意外發揮蓄水池的功用，讓不少當地居民暗自慶幸：還好住在京華城附近。

請繼續往下閱讀...

當時，沈慶京說，在規劃京華城時，自己考慮過防震、防火的情境，也做足了準備，卻萬萬沒想過有一天會遭水淹；現場工作人員形容，這棟地下7層樓的建築裡，大水足足淹到地下1樓，不只造成機電設備受損，連喜滿客影城的13個聽都泡在水裡，「簡直就像一座地下水庫」。

據悉，當年納莉風災共造成台北市20多人死亡、100多人輕重傷，超過2千棟的建築物泡水1週以上，京華城的地下6層樓當了蓄水池，共消化了40萬噸的大水，可說是造福不少市民。

如今京華城即將熄燈，一名住在京華城附近的居民前往留下最後的回憶，被問及此事，他說：「那時候（納莉風災時）還好有京華城，幫我們這邊吸了很多水，雖然最後還是有淹啦，但真的不敢想像沒京華城的話後果會怎樣。」



更多鏡週刊報導

【京華城吹熄燈號】京華城首創24小時不打烊 曾是不折不扣的「不夜城」

跟時間賽跑 京華城案想更有搞頭就看兩件事

中石化372億標下京華城土地 將闢頂級商辦園區