2040年公教年金將破產　全教總要總統候選人確保不再砍年金

▲全教總要總統候選人確保不再砍年金 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國教師工會總聯合會今（28日）召開記者會指出，蔡英文政府日前雖承諾年改後30年不破產，但按照政府最新精算報告發現，教育人員基金21年後，也就是2040年將用完，要求2020總統候選人表態，提出政策應對並確保年金不再被砍。

全教總說，年金改革隨著大法官釋字第781號、782號、783號解釋文出爐，所有因年金改革而進行的訴訟也幾乎停止，似乎公教年金改革的爭議告一段落。然而，解釋文所述的理由讓所有公教不敢領教，而年金破產危機不過延後十年，一砍再砍的命運似乎就在眼前。「我們不禁要問問每個總統候選人，如何確保年金不再砍？！」

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張旭政表示，年改就是避免破產，如今看來年金恐再度破產。依照大法官解釋，一方面認同限制領月退休金者再任有給職「立法者固有一定形成空間」，卻又直接宣告退休公教再任私校教職「違反平等原則」，應「立即失效」，完全沒有調整空間。此種兩面手法，等於讓所有的「雙薪肥貓」死裡逃生，不僅違反公平正義，也難被社會大眾認同。「請問各總統候選人，你認同這種雙薪肥貓嗎？ 」

▲全教總舉行記者會，籲各黨總統候選人承諾公教年金永續。（圖／記者崔至雲攝）

張旭政解釋，大法官的解釋文，等於讓政府完全逃脫應有的責任，已經讓公教人員對年金制度失去信心；而更悲慘的是，蔡英文政府號稱的「30年不破產」，恐怕也只是空話而已。依據年改後的最新退撫基金精算報告（108.05.23），公務人員基金收入由正轉負的年度為116年，基金用罄（資產歸0）的年度為131年；而教育人員基金收入由正轉負的年度為118年，基金用罄的年度為129年，距今不過21年。等於這一次的年金改革只讓基金延長十年壽命，十年後還要再來一次大砍。

全教總說，以目前的情況，七、八年後的在職教師不僅要擔負18%的提撥費率，還得面對基金二十幾年後破產的問題，這對現職的公教，特別是中青世代是情何以堪。

全教總指出，穩定的年金是優秀青年願意從事公務員、教師的一大原因，年金改革應該能確保年金的永續，讓在職公教安心的任職。然而，蔡英文政府這次如此大幅度的年金改革並沒有解決問題，不僅激起退休公教的強烈反彈，也沒能讓在職公教安心。如何確保公教退撫基金的永續，讓已退、在職的公教都能安心，這是政府責無旁貸的責任。

