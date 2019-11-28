雪乳正妹挑戰鍋鏟拋蛋！一陣「左搖右晃」卻破蛋...20萬網歪樓：晃得我好暈～

實習記者賴韻如／綜合報導

泰國近日瘋傳一段影片，一名身穿低胸洋裝的正妹正在挑戰專業鐵板燒廚師的特技「鍋鏟拋蛋」，雖然廚師耐心指導，不過最終還是失敗了，造成「破蛋」局面。不過看完影片，卻讓人醉翁之意不在蛋，許多網友只注意到正妹的胸器，直呼「晃得我好暈啊～」

綜合外媒報導，影片中女角正是泰國女星Namwan Raknapak，Namwan是一名模特兒以及演員，因為參加實境秀《The Face Thailand 2》而人氣大漲，今年28歲的Namwan因為擁有超火辣身材以及精緻的臉蛋，讓她在IG擁有超過86萬名粉絲。

▲Namwan挑戰鍋鏟拋蛋失敗。（圖／翻攝自IG／namwan_raknapak）



Namwan近日在個人IG中分享了這段影片，只見鐵板燒廚師先是表演鍋鏟拋蛋，接著將鍋鏟遞給Namwan，沒想到跟著廚師一步一步照做的Namwan最後仍然挑戰失敗，造成破蛋局面，自己最後也尷尬地哈哈大笑。Namwan因為當天穿著細肩低胸洋裝，使得胸部若隱若現，感覺隨時都要掉出來，網友們的視線也跟著「它們」左搖右晃。

影片一曝光，短短時間就破20萬次觀看人數，大家紛紛留言表示，「相信一半以上的人對這特技不感興趣，反而是...」、「有人看到蛋嗎？我只看到奶」、「太辣了」、「有一股特殊力量」、「真的無法專心！」、「晃的我好暈阿～」。