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內蒙古現第4例鼠疫！發病前曾在疫源地活動過　陸「黑死病」9月就現蹤

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▲▼鼠疫。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲內蒙古確認第4起鼠疫病例。（圖／翻攝自中國新聞網）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古確認第4起鼠疫病例，內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗江岸蘇木江岸嘎查1名牧民11月27日在四子王旗人民醫院就診期間，經專家會診，確診為「腺鼠疫病例」。據了解，患者發病前曾在鼠疫疫源地內活動過，目前已在當地醫院隔離救治，病情平穩。

據《人民日報》報導，目前，4名密切接觸者已按要求進行隔離醫學觀察，目前無發熱等異常。四子王旗當地已對患者住所及其周邊牧戶居住場所進行全面消殺，並在患者住所周圍開展了滅鼠滅蚤和宣傳教育等工作。

▲▼內蒙古現第4例鼠疫。（圖／翻攝自內蒙古衛健委官網）

▲內蒙古現第4例鼠疫。（圖／翻攝自內蒙古衛健委官網）

中國大陸發生鼠疫疫情，今年已累計5例個案， 除近期接連確診4例內蒙古個案，中國官方也於近日把今年首例個案資料揭露，為9月於甘肅酒泉市的敗血性鼠疫死亡案例。

值得注意的是，近日包括北京在內，全大陸幾次傳出鼠疫訊息，如11月12日，北京朝陽醫院確診兩例鼠疫患者，立即啟動突發公共衛生應急機制。當時官方稱一名患者病情穩定、一名病情危重，並未惡化。但北京市衛建委昨日消息顯示，病情危重者情況有惡化趨勢。

中國疾控中心日前的通報內容指出，北京市衛生系統已及時對病例進行隔離治療，此次疫情擴散風險極低，市民可以正常生活，不用過度擔心感染風險。

除上述地方外，內蒙古自治區衛生健康委員會訊息指出，11月16日，內蒙古自治區錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場1人在烏蘭察布市化德縣醫院就診期間，反覆發燒，經專家會診，被診斷為腺鼠疫確診病例。原因是患者曾於11月5日在採石場剝食過野兔，密切接觸者28名，已就地隔離醫學觀察。

綜合陸媒報導，北京兒童醫院、宣武醫院和甘肅地區等，也在網上傳出鼠疫訊息。大陸官方則強調，「一切都在掌控中」，針對疫情的撲滅和人源隔離，均已採取有效處置。

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