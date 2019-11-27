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台鐵每天3列次台東縣民實名制優先訂票　12月17日上線

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▲劉櫂豪爭取台東鄉親以實名制優先購票，台鐵局研議規劃後，確定於12月17日開始上線。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

劉櫂豪爭取台東鄉親以實名制優先購票，台鐵局研議規劃後，確定於12月17日開始上線。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台鐵每日3列次台東實名制，以協助台東鄉親能優先購票，經台鐵局研議規劃後，確定於12月17日開始上線，台東的鄉親可優先3日線上訂位12月31日的408、431、405車次，其他旅客需於12月20日後才能開放訂位！

劉櫂豪立委於今年10月3日審查交通部109年度預算時，特向林佳龍部長爭取台東鄉親往返北部的部分車次能規劃台東實名制，讓台東鄉親優先購票，以改善鄉親平日買無車票之苦；尤其平日鄉親往返北部最主要是要前往花蓮或台北就醫，因此特與台鐵局研議台北-台東408車次、台東-台北431及405車次能規劃台東實名制，於開放訂位後前3日台東鄉親優先購票，第4日起方開放一般旅客訂位。

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▲劉櫂豪爭取台東鄉親以實名制優先購票，台鐵局研議規劃後，確定於12月17日開始上線。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

台東實名制上線後離春節期間較近，劉櫂豪提醒台東的鄉親留意相關的訊息。

劉櫂豪強調，在花東鐵路全線雙軌化計畫未完成前，台東鐵路運能受限，供不應求，因此才研議台東優先的措施方案來處理，政府應設法規劃短中長期的鐵路運輸解決計畫，才能讓民眾真正有感政府在照顧東部的居民。

台東實名制比照目前的花東實名制，針對身份證開頭V、設籍台東以及其一等親等納入優先購票的名單，在一般訂位系統，2週前開放訂位時，前3日優先台東實名制訂位；但於春節期間，台鐵局會調整3週前開放訂位，屆時上述3車次仍優先10日台東實名制訂位，至開車前11日方開放一般旅客訂位。

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