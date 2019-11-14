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方姓哥電話訂位…服務生一聽「OOO的方」4連鬼打牆：張？　他被旋轉2次心累

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▲▼打電話示意圖、手機 。（圖／記者高敏鳳攝）

▲原PO想電話訂位，姓氏卻一直被聽錯。（示意圖／記者高敏鳳攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我有姓氏方面的困擾」，一名網友在《Dcard》發文表示，最近很流行自己的姓要怎麼表達，說他也深受其害了很久，「我姓方，每次打電話去餐廳訂位，一定要說『我姓方，OOO的方』服務生才懂」，不然一定會被改成張先生。接著原PO分享自己超吐血的訂位經驗，服務生一路鬼打牆4次，讓他相當崩潰。

這位方姓男網友表示，他每次打電話去餐廳訂位，一定要說自己是「OOO的方」，不然一定會被聽成張先生，「直到有一天，我直接吐血」。原PO說，他那時是打電話去餐廳訂位：

請繼續往下閱讀...

原PO：訂週二晚上6點8位
服務人員：ok，請問貴姓
原PO：方
服務人員：張？
原PO：方，正方形的方
服務人員：張？
原PO：方，正方的方！
服務人員：張？？？
原PO：（深呼吸）：方， 正 方 形 的 方！
服務人員：張？

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手機,低頭族,上班族,女性,講電話（圖／記者周宸亘攝）

▲服務生鬼打牆，讓原PO講得超心累。（示意圖／記者周宸亘攝）

連續鬼打牆了4次，讓原PO心中直冒OS「致親愛的服務生：『請問你數學老師以前教過正張形嗎？你真的知道什麼是正張形嗎』」，並再次強調「方！！！方向的方！正方形的方！」這才讓服務人員當頭棒喝「喔喔方先生！請問電話是？」

結果報完電話後，服務人員再度進入迷之循環「ok，請問貴姓？」讓原PO超無奈「………………方」。不過這次服務人員很快就清醒過來「好的，方先生，幫您預約週二晚上6點8位」，原PO這才鬆了一口氣。沒想到事情還沒結束，隔天中午，原PO接到另一位店員電話，「喂方先生嗎？（終於叫對）我們禮拜二固定公休喔！要改時間嗎？」讓原PO直呼「……昨天電話真的是店員接的嗎？」「我整個被旋轉兩次。」

天兵服務人員讓網友紛紛笑噴，「可能是客人順手接的」、「你確定那家店在嗎」、「正張形是在哈囉？快笑死」、「張先生請息怒」。還有餐飲業店員現身說法、「哈哈哈方先生請息怒」、「方跟張真的容易聽錯，因為都是ㄤ音，尤其我們店開放式廚房超吵，電話不清楚很容易聽錯哈」、「不過有說弓長張跟正方形的方就能理解了（但你都這樣說了店員還不懂真的有點誇張哈哈）」。

還有人也分享自己的姓氏曾發生過的趣事，「我是姓袁『袁、袁世凱的袁』，店員『好的（寫元』，你的歷史老師真的會哭ㄛ」、「我姓胡，跟店員說『古月 胡』，店員：『口天吳嗎』」、「我姓關，有一次我哥去訂火鍋外帶店員問姓氏，哥：『關心的關』，店員：『請問是觀音菩薩的觀嗎』。」

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