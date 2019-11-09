台鐵電車線斷落砸破太魯閣車窗！　花蓮和平－漢本估21時通車

▲台鐵正積極搶修中，盼盡早恢復通車。（圖／台鐵提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵太魯閣自強號8日深夜23時51分通過和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，導致電車線斷落，所幸車上旅客無人傷亡，台鐵午夜過後立即成立一級應變小組。台鐵上午表示，西正線上午9時16分已經恢復單線雙向行車，東正線原預計21時才通車，台鐵緊急調派人員、包商緊急恢復中，希望提早恢復通車。

256次樹林開往花蓮的太魯閣號昨深夜經過和平站時，集電弓斷落，有30多組懸臂組、平衡錘一組、終端兩組受損；接觸線集主吊線各約800公尺、吊掛線約80條、區分絕緣器2組、跳線10條，和平站內東主、西主正線電車線斷落。運安處已啟動調查事故原因。

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▲▼太魯閣號遭集店弓砸裂玻璃。（圖／翻攝自Facebook／楊春妹，下同）

台鐵表示，256次太魯閣自強號8日23時51分兩組集電弓受損，西主正線電車線200公尺損壞，東主正線電車線1000公尺損壞，事發當下特開柴油電聯車將旅客接駁至花蓮站，西主正線9時16分搶通完成測試，採單線雙向行車，東正線則預估要到21時才能通車，目前正努力搶修，希望盡早恢復，造成旅客行程延誤，台鐵局深致歉意。

台鐵提醒，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費；持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。





▲許多乘客周五返鄉被卡在路上。