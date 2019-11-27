園圃傳槍響！竹市警方破獲「槍械改造廠」　取出罕見名片型手槍

▲新竹市警方日前在新竹1處園藝園，破獲地下兵工廠，起出多把改造槍械及大批工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

大選將屆，為防制重大暴力犯罪，新竹市警察局於20日至26日執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」；日前在新竹縣一處園藝園破獲地下兵工廠，並起出罕見的名片型手槍及子彈6枚，及各式改造工具，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。

新竹市警察局刑警大隊大隊長廖水池表示，新竹市第二分局專案人員，日前鎖定新竹縣一處園藝園，並於實施現場勘察時，聽見園圃內傳來槍枝射擊巨響，並看見犯嫌攜帶槍械及改造槍枝車床進、出園圃鐵皮屋內，趁犯嫌外出時立即上前逮捕，順利查獲該處槍械改造場所，起獲仿金牛座改造手槍1把、掌心雷手槍1把、罕見名片型手槍1把、車床1台、鑽頭3個、固定鉗1支、子彈6顆及改造槍枝工具1批等贓證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。

▲▼新竹警方破獲地下兵工廠，查獲大批改造槍械，其中還有罕見的名片式手槍及子彈6枚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

廖水池指出，查獲這把罕見名片型手槍，體積僅有1張名片大小，外觀貌似打火機讓人難以發現，但卻擁有短距離內取人性命的殺傷力，是不少電影當中特務專用裝備，所幸專案人員即時查獲，避免衍生治安疑慮。

新竹市警察局也表示，查緝非法槍械是選前治安維護重點要項之一，為避免非法槍械流入街頭，造成治安危害，秉持著「向上溯源、向下刨根」之策略，同時針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢情務作為，聚焦打擊高風險擁槍分子，持續追溯槍枝來源，並呼籲民眾若發現不法勇於與警方聯繫，以確保社會秩序，建構安居樂業之生活環境。

►生火了！連我媽都用到發光

►台61線通霄北上「區間測速」宣導期超速1萬4千件 12月起開罰

►頭份殯儀館金爐故障 移至私人收費焚化爐！民怨「圖利廠商」