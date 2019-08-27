拒繳58萬欠稅...她是7家醫療診所負責人　聲請管收准了

▲60歲林姓女子手握千萬資金卻拒繳58萬元稅款等欠費，被行政執行署台南分署向台南地院聲請管收獲准，被移送管收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擁有7家醫療診所、6家公司之高市60歲林姓女子，滯欠綜合所得稅、交通罰鍰、高速公路通行費及停車費等230件，經移送行政執行後尚欠58萬元拒繳，經行政執行署台南分署聲請管收獲准。

行政執行署台南分署指出，林女因逾期不履行，案經移送機關國稅局台南分局、台南市交通局、台南市停車管理處及交通部高速公路局南區養護工程分局移送台南分署強制執行，尚欠金額為新台幣58萬元拒繳。

台南分署調查發現，林女投入千萬元鉅額資金設立生活國際社會企業公司、醫藥生技公司、整合行銷顧問公司、物流公司」及健康事業公司等6家公司，由其親友擔任董事、監察人或股東，自己則擔任國際社會企業公司董事長兼總經理；林女並以其企管專長聘僱醫師，先後於台南市開設「禾沐診所」、「禾沐恆生診所」、「廣惠診所」，於高雄市設立「高雄禾沐診所」、「禾沐果貿診所」及「禾沐海光診所」等6家醫療診所，另於高雄市左營區之住家由其醫師弟經營「耕○療癒診所」。

此外，林女於應負法定之繳納義務後，自存款帳戶提領3250萬2千餘元，並將出賣房地之價款1200萬元，均用來清償與銀行及私人間之消費借貸債務，卻拒繳58萬元之公法上債務。

台南分署傳喚林女8月26日到場說明，行政執行官經訊問後，依調查所得事證認為義務人符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，將林女移送台南地院聲請管收，法官於下午5時35分裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所管收。