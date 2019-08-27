　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒繳58萬欠稅...她是7家醫療診所負責人　聲請管收准了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲60歲林姓女子手握千萬資金卻拒繳58萬元稅款等欠費，被行政執行署台南分署向台南地院聲請管收獲准，被移送管收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲60歲林姓女子手握千萬資金卻拒繳58萬元稅款等欠費，被行政執行署台南分署向台南地院聲請管收獲准，被移送管收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擁有7家醫療診所、6家公司之高市60歲林姓女子，滯欠綜合所得稅、交通罰鍰、高速公路通行費及停車費等230件，經移送行政執行後尚欠58萬元拒繳，經行政執行署台南分署聲請管收獲准。

行政執行署台南分署指出，林女因逾期不履行，案經移送機關國稅局台南分局、台南市交通局、台南市停車管理處及交通部高速公路局南區養護工程分局移送台南分署強制執行，尚欠金額為新台幣58萬元拒繳。

台南分署調查發現，林女投入千萬元鉅額資金設立生活國際社會企業公司、醫藥生技公司、整合行銷顧問公司、物流公司」及健康事業公司等6家公司，由其親友擔任董事、監察人或股東，自己則擔任國際社會企業公司董事長兼總經理；林女並以其企管專長聘僱醫師，先後於台南市開設「禾沐診所」、「禾沐恆生診所」、「廣惠診所」，於高雄市設立「高雄禾沐診所」、「禾沐果貿診所」及「禾沐海光診所」等6家醫療診所，另於高雄市左營區之住家由其醫師弟經營「耕○療癒診所」。

此外，林女於應負法定之繳納義務後，自存款帳戶提領3250萬2千餘元，並將出賣房地之價款1200萬元，均用來清償與銀行及私人間之消費借貸債務，卻拒繳58萬元之公法上債務。

▲60歲林姓女子手握千萬資金卻拒繳58萬元稅款等欠費，被行政執行署台南分署向台南地院聲請管收獲准，被移送管收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署傳喚林女8月26日到場說明，行政執行官經訊問後，依調查所得事證認為義務人符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，將林女移送台南地院聲請管收，法官於下午5時35分裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所管收。

ET快訊
95加300！駕駛堅持不熄火　女員工放大絕「對看30秒」：老
稱拿東西…妻抱4歲兒21樓墜落亡　夫崩潰：跟著我受苦，對不起
快訊／開幕4小時就關門！上海Costco被擠爆「暫停營業」

關鍵字：診所,負責人,欠稅,台南分署,管收

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「下港畫家」遺作有借無還　台藝大告張金發遺孀勝訴

姪子友帶2物上香...淚曝他輕生原因！　顏清標秒放聲痛哭：我怎麼對你爸交代

嘉義騎士自摔趴陸橋下分隔島哀號　頭部撕裂傷送醫

美籍大學生來台攻讀遺失皮夾　美魔女副所長流利英文搞定

假小叔謊稱在土耳其摔斷勒骨　婦人險匯3萬美金跨國救援

男童骨折「落寞躺地等就醫」　肇逃駕駛：不知撞到人　　

稱拿東西！妻抱4歲兒21樓墜落亡　夫崩潰低語：跟著我受苦，我對不起她...

桃園醉男暴走狂揮鋸刀！警到場壓制…「心跳突停」急救2天不治亡

拒繳58萬欠稅...她是7家醫療診所負責人　聲請管收准了

沒吃早餐血糖太低暈眩　雲林男駕小貨車撞進超市

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

「下港畫家」遺作有借無還　台藝大告張金發遺孀勝訴

姪子友帶2物上香...淚曝他輕生原因！　顏清標秒放聲痛哭：我怎麼對你爸交代

嘉義騎士自摔趴陸橋下分隔島哀號　頭部撕裂傷送醫

美籍大學生來台攻讀遺失皮夾　美魔女副所長流利英文搞定

假小叔謊稱在土耳其摔斷勒骨　婦人險匯3萬美金跨國救援

男童骨折「落寞躺地等就醫」　肇逃駕駛：不知撞到人　　

稱拿東西！妻抱4歲兒21樓墜落亡　夫崩潰低語：跟著我受苦，我對不起她...

桃園醉男暴走狂揮鋸刀！警到場壓制…「心跳突停」急救2天不治亡

拒繳58萬欠稅...她是7家醫療診所負責人　聲請管收准了

沒吃早餐血糖太低暈眩　雲林男駕小貨車撞進超市

嬌生遭罰180億！謊稱「類鴉片藥物」風險　首家被起訴藥廠…股價不掉反升

歷經追蹤器和遲到風波…韓國瑜一日行程「場場早到」　受訪「答非所問」

川普拒參加G7氣候會議…避談亞馬遜大火　美媒曝「缺席原因」

南山人壽與中郵人壽簽訂備忘錄與保密協議！初步探討合作計畫和意向

沒買東西卻很窮！　櫃子「庫存量」洩原因…網笑：求包養

長大後委屈不要只會哭　沉默是最傷害形象的幼稚舉動

世界12強棒賽冠軍獎金150萬美金　參賽就有獎金

10公尺山丘披上發光舞衣！「桃園地景藝術節」9/6開幕亮點

【年改釋憲】錢世傑／不靠政府退休金，還能靠誰？

VMA泰勒絲印花西裝慘變紅毯大媽！尚恩曼德斯性感背心合體女友放閃

社會熱門新聞

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒..

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽..

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老..

爹寶男性侵女　嗆警：看誰權力大

快訊／台中墜樓雙屍！母與4歲幼..

阿兵哥撿屍喝掛女　摩鐵性侵兩次

私菸案偵結！吳宗憲：訂菸是服從..

基平隧道限速50　他狂飆192..

兒陪捕魚失蹤　爸哭：我只要他回..

心臟病男童休克　家長控校方疏失

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要..

妻抱4歲兒21樓墜落亡　夫崩潰..

騎士鑽車縫慘摔　他貨車輪下逃死

水泥封親夫、硫酸毀小王　士林黑..

更多熱門

相關新聞

男大生衝診所搶菜刀　醫側摔壓制

台北市一名身穿紅衣的男大生（21歲）日前突然飛奔闖入整復診所中，還直衝後方廚房企圖搶奪菜刀。現場醫師見男大生舉止有異，急忙上前攔阻，還從後方勾住男大生頸部將其壓制，並交由警方帶回。警方初步調查，男大生在宜蘭就讀大學，趁著暑假期間返回台北住家，先前並無異狀，家屬也不知為何會突然出現脫序行為，而男大生遭逮後則沉默不語，訊後責付家長帶回管教。

執行署台南分署法拍研習營

北國拘提管收　追回1692萬

塑膠公司女負責人拒繳稅款管收獲准

車輛欠稅　屏東祭出「天眼」查緝

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

郭台銘確定參選　9月啟動連署

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓卻要北漂

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面