影／法拉利飆速逆向撞死女騎士　年邁母親認屍瞬間崩潰…淚灑安息室：還我女兒

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名男子26日下午向姐姐的友人借法拉利在福營路飆速，轉彎時失速逆向撞飛2名女騎士釀一死一傷，男子肇事後辯稱是要閃東西，遭汽車達人打臉「看影片不太像」；死者的老母親認屍崩潰…醫院安息室的大門一開，她已經哭到必須有人攙扶才能行走，對著記者邊哭邊說，「我的女兒才30幾歲！還我女兒啊！」

▲法拉利逆向衝撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

26日下午2點多，40歲林姓男子開著借來的法拉利，在兩線道馬路上來回狂飆，附近住家被高分貝的引擎聲浪吵得受不了，後來林男失控衝到對向車道釀禍，巨大聲響驚動附近工廠人員探頭查看。

▲死者母親崩潰。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，38歲蘇姓死者在便利商店工作，平時跟爸媽同住，極為孝順。當時正要騎車到另一間分店支援，沒想到守法慢慢騎卻遭遇高速撞擊，頭部重創傷重不治。至於肇事的林男經營當鋪並放款，還投資很多生意，且認識不少地方人士，目前警方正在偵訊中，將依過失致死罪送辦。

▲歡樂出遊的全家福，如今已成追憶（紅圈處為死者）。（圖／翻攝自家屬臉書）

超跑達人雷尼表示，由於該車為後輪驅動，特性是轉彎的幅度較小，因此若方向盤翻轉太多，就會衝進逆向車道，駕駛可能對該部超跑的車況及駕駛技巧並不熟悉；家屬在安息室外憤恨難平，認為林男若不太會開超跑，怎麼可以借來飆速，害無辜的家庭破碎。

▼林男經營當鋪，還投資多筆生意，認識許多地方人士。（翻攝自林男臉書）

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼法拉利逆向衝撞瞬間。（圖／記者陳以昇翻攝）



