　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣椒集團「7酷刑」逼下海　25宮格直擊人肉煉獄…越女見警淚崩：獲救了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

「辣椒集團」規模龐大，主嫌吉哥在地方上頗有勢力。（圖／警方提供）

▲「辣椒集團」規模龐大，主嫌吉哥在地方上頗有勢力。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

美國國務院今年6月公布「全球防制人口販運」評比，台灣名列第1級國家，內政部更以此大加宣傳。但近來檢警卻連續偵破「集團式」誘騙東南亞女子來台，逼其在6都賣淫的惡行，其中有成員還以殘忍的「戳陰」、「坐冰」、「蟻啃」等7大酷刑讓外女害怕，逼其24小時當「性奴」，讓台灣成為「人肉煉獄」。

11月14日近午，刑事局與雙北警局、移民署等數10名幹員，荷槍實彈破門衝入北市中山區一民宅，喝令多名黑衣小弟「不許動！」有人見警察現身，慌張想跳窗逃亡，有人則凶狠地想從抽屜內掏槍頑抗，但全遭當場制伏。

這批歹徒就是想出各種酷刑、名為「辣椒」賣淫集團的第一線「幹部」，全為天道盟份子，民宅為集團「機房」，遠端監控系統裡，清楚秀出旗下多名外籍賣春女在接客房內的一舉一動，若有人企圖逃跑，幹部可立刻得知前去逮人，毒打凌虐後，再逼其繼續當「性奴」撈錢。

警方控制此機房後，再循線至鄰近的「錦新大樓」，及桃園迴龍一帶的商辦大樓內，將遭拘禁的十多名越南女子救出，她們看到幹員前來，得知終於獲救，瞬間淚崩，移民署女性翻譯官則不斷安撫：「沒事了，可以回家了。」之後，綽號「吉哥」（58歲）的陳姓主嫌等黨羽也全數遭逮。

專案小組調查，吉哥在地方上勢力龐大，以在新莊開當鋪起家，因放款生意不錯，想「轉投資」色情業，便託一已入籍我國、綽號「辣椒」（本名阮竹梅，35歲）的越女當「淫媒」，請她回家鄉拐騙年輕女子來台，當集團旗下小姐。

▲集團以其所屬淫媒阮姓越女的綽號辣椒為名，她被逮後也遭收押。（圖／警方提供）

吉哥的兒子小愷、小安也一起幫父親「打理生意」，尤其小安更是天道盟新莊分會重要幹部，在父子合力指揮黑幫小弟，及「辣椒」幫忙「挑貨」下，該「賣淫帝國」開始賺起黑心錢。警方初估其至少已開業2年，不法所得高達數千萬元。

「辣椒」集團被破後，吉哥與兒子們、辣椒及多位重要幹部共七人，依《組織犯罪條例》、《妨害自由》、《傷害》、《恐嚇》，以及《違反人口販運防制法》遭聲押獲准，其他近20名天道盟小弟則暫交保。

即便如此，因其手法和近來幾宗人口販運案實在太類似，檢警不排除幕後恐有更大黑手，正擴大追緝中，如十月底萬華警方就在一棟大樓內，以「封樓查抄」方式，救出42名來自泰國、越南等地的賣淫女，集團份子為了剝削這些人，還逼迫她們打「停經針」，連「休紅」都不給；北市刑大也破獲一個拘禁外籍女賣淫集團，為了讓她們能「日夜不停工」，只要小姐喊累，集團便以「增加體力」為由「餵毒」。

▲吉哥以當鋪、放款起家，賺了錢才轉投資色情業。（圖／本刊攝影組）

各大網路論壇，目前仍隨時可找到標榜「便宜大碗」的外籍女賣春「魚訊」，但有多少是以人口販運方式騙來台不得而知？內政部除應繼續正視此一問題，加強查緝外，切莫再以空泛的「打擊成效屢獲國際肯定」來欺騙自己和國人。

【性奴地獄2】保險套冰柱搗穴　綑綁塗蜜引蟲咬

▲集團在機房內以電腦遠端監控賣淫女，若敢逃跑就會被逮回施以酷刑

獲救的越南籍女子透露，集團施以的刑罰，計有「裸體坐冰」、「溶膠戳陰」、「冰柱搗穴」、「塗蜜引蟻」、「刀挑腳筋」、「強迫餵毒」、「打停經針」等，光聽名稱就讓人不寒而慄。

所謂「裸體坐冰」，就是將女子關在暗房內，逼其坐在大冰磚上，再以電扇「伺候」；「溶膠戳陰」則是以熱熔膠條戳下體或抽打，甚至將滾燙的膠液滴在身上；「冰柱搗穴」是將長條狀冰塊塞入保險套，再插進女子下體；「塗蜜引蟻」是將被害人帶到山區綑綁後，在乳房、下體上塗蜂蜜，並找來螞蟻爬上身嚙咬。「強迫餵毒」及「打停經針」則是逼女子24小時不斷電接客的惡毒手段。

而上述刑罰，都還只是對付不服從、想給個教訓但還希望女子繼續接客者，當使出最終極的「刀挑腳筋」（以西瓜刀穿刺後腳跟腱）時，就代表集團已經放棄該名女子，1名越女就回憶，曾有同伴逃跑後，集團對大家「精神訓話」，指若逮到她就要動用此大刑，嚇得沒人敢再動念逃跑。

延伸閱讀

【性奴地獄2】保險套冰柱搗穴　綑綁塗蜜引蟲咬

【再創當年勇1】九把刀路邊忙接吻　柯震東合謀求翻身

女助理傳鹹濕簡訊給色人夫　「寶貝你怎麼那麼變態」

ET快訊
辣椒集團「7酷刑」逼下海　25宮格直擊人肉煉獄…女見警淚崩：
硬上逼懷孕又狂揍肚子！28歲男星軟禁施暴…洋女友崩潰逃命
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／法拉利逆向撞死女騎士！「新莊小林哥」移送頻喊：真的對不起

4根木棒害15人進警局！夜聚大學後門外討論「廟會出陣」　一轉頭...警車包圍　

大里化妝品倉庫大火　2車體加工公司也遭殃

「辣椒」騙越南同鄉來台逼下海　手法曝光！美甲師慘淪肉便器

宗教團太魯閣峽谷撒紙屑…唱哈利路亞「讓罪隨風飛」！遭制止反嗆：有機可分解

約前男友到現任家聊天！高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　前任慘遭開山刀砍掌噴血

北市「錦新大樓」樓鳳直擊！信箱暗號破解藏「極樂密件」　 人肉煉獄曝光

直擊／「無人駕駛」重機撞人行道車半毀　騎士50米外找到...人孔蓋害的

辣椒集團「7酷刑」逼下海　25宮格直擊人肉煉獄…越女見警淚崩：獲救了

休旅車突然右轉…女騎士嚇到直接撞上　彈飛倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

賈靜雯跨刀拍MV：希望老闆會喜歡！　吳克群嚇到跪下「賣啊捏！」

快訊／法拉利逆向撞死女騎士！「新莊小林哥」移送頻喊：真的對不起

4根木棒害15人進警局！夜聚大學後門外討論「廟會出陣」　一轉頭...警車包圍　

大里化妝品倉庫大火　2車體加工公司也遭殃

「辣椒」騙越南同鄉來台逼下海　手法曝光！美甲師慘淪肉便器

宗教團太魯閣峽谷撒紙屑…唱哈利路亞「讓罪隨風飛」！遭制止反嗆：有機可分解

約前男友到現任家聊天！高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　前任慘遭開山刀砍掌噴血

北市「錦新大樓」樓鳳直擊！信箱暗號破解藏「極樂密件」　 人肉煉獄曝光

直擊／「無人駕駛」重機撞人行道車半毀　騎士50米外找到...人孔蓋害的

辣椒集團「7酷刑」逼下海　25宮格直擊人肉煉獄…越女見警淚崩：獲救了

休旅車突然右轉…女騎士嚇到直接撞上　彈飛倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

男生撩你不一定是真喜歡！3個真相搞懂他在想什麼：可能只是無聊

在台行醫30年「小兒麻痺之父」畢嘉士挪威逝世　享壽93歲

定期打凝血劑！ 金曲歌王Leo王「患血友病」照樣上台炸翻

為15元肥皂向吳怡農道歉！　蔡宜芳超酸：原來民進黨人人有…我只能發面紙

快訊／法拉利逆向撞死女騎士！「新莊小林哥」移送頻喊：真的對不起

莫雷表態代表加拿大參加奧運資格賽　想扮演領袖角色

LINE傳女兒照「媽，這妳孫女」…等不到過世媽已讀！人夫落男兒淚：好想妳

神級組合！東京米其林二星「鮨ます田」移師台北　11/27試營運

綠提反滲透法　宋楚瑜轟：沒調查就立法　漏洞在哪都不知道

韓國瑜稱得民調得痔瘡　柯文哲：塞劑塞一塞、吃綠豆粉很有效

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

撞死超商主管　新莊法拉利小林哥擁雙妻家中10多輛超跑

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

統神暴怒告到底！載妻車禍被包圍嗆聲

路牌砸死騎士縣府回應！家屬慟申國賠

法拉利狂飆釀1死1傷　辯閃「東西」…監視器打臉

凌晨突傳巨響！桃園19歲女大生「校內墜樓」慘死

為省23元　台鐵列車長意外戳穿人夫的秘密

法拉利飆速逆向撞死女騎士　年邁母親認屍瞬間崩潰

美照影射被包養　金融正妹告討60萬

統神迴轉遭包圍…霸氣1噴10狂圈粉

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

豪門兄弟愛偷情　元祖大少東爆偷吃多女

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

F.I.R.爆重組團內幕「Faye堅持離團」　網氣炸

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

吃剩的湯圓再煮！店家回收廚餘全被拍

男友家暴6個月！網美發12mins影片控訴

張艾嘉突給驚喜！李心潔當場淚崩

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

北冕拐彎恐破強颱！更猛冷空氣12月到

撞死超商主管　新莊法拉利小林哥擁雙妻家中10多輛超跑

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面