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好市多「黑五限定」第三波！婆媽最愛除濕機、洗碗機、鑄鐵鍋通通下殺

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▲▼好市多黑色購物節 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲好市多黑色購物節今邁入第2天 。（資料圖）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）一年一度的黑色購物節今（26）日邁入第2日，人潮雖不如預期，但「黑五限定」商品中電店類依舊熱銷，58吋電視開店不到20分鐘就賣出20多台，不鏽鋼隨身保溫杯也吸引不少人瘋搶。稍早前好市多APP9公布第三波精選商品優惠資訊，精品部分就有鑽石項鍊、黃金手環，家電3C也出現筆電、除濕機等商品，婆媽可以再衝一波了。

▲▼好市多黑色購物節第三波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多黑色購物節第三波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

好市多稍早前於APP公布明日限定優惠商品，包括0.68克拉18K金圓形鑽時戒指、24K黃金光面手環、24K黃金鳳梨擺飾、ASUS華碩13.3吋360度翻轉筆電、SAMSUNG43吋4K智慧連網電視、象印衣物乾躁除濕機、BOSCH60公分獨立式洗碗機、SOFTITEX印花毯、STAUB鑄鐵圓鍋含蓋及不鏽鋼蒸籠等共9大樣，可以觀察明日優惠折扣商品以家電、生活用品居多，有機會再吸引一波搶購人潮。

▲▼好市多黑色購物節第三波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼第三波精選商品有電視、電腦、除濕機等。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第三波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

好市多今年黑色購物節加碼延長至7天且推出百項下殺商品，不僅天天都有電視優惠折扣，且愈到後面幾日驚喜愈多，其中，首日祭出約的「黑五限定」特價品最低下殺7折，今日還有玻璃鏡面雙門冰箱直接現折6000元，就是要滿足不同民眾需求。黑色購物節活動期間，好市多全省門市營業時間周一至周四改為上午9點營業至晚間9點半，周五至周日提早自上午8點營業、營業至晚間9點半。

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