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法拉利逆向暴衝3秒奪命！女騎士噴飛「零件碎裂」亡　駕駛：車借來的

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記者陳以昇、記者鄒鎮宇／新北報導

駕駛法拉利360GTB的林姓男子26日行經新莊區福營路時，不明原因衝到對向車道，撞上蘇姓、林姓女騎士，導致蘇女當場沒有呼吸心跳，送醫後不治身亡。林男表示，跑車是他借來的，沒有想到會肇事傷人性命。

據悉，40多歲的林男和朋友姊姊借來有著18年歷史的法拉利360GTB，從福營路往民安路方向行駛時疑似失控，直接衝到對向撞上30多歲的蘇女，再撞上後方的林姓女子，車體也因猛烈的撞擊損毀，零件散落一地、車頭凹陷，可見撞擊力道之大。

▲▼法拉利逆向衝撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼法拉利逆向衝撞2名女騎士，導致蘇女送醫後不治身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 快訊／新莊紅色法拉利逆向衝撞！2騎士「遭撞飛」1女命危　機車殘骸散滿地 。（圖／民眾提供）

在超商工作的蘇女最先被撞上，當場失去生命跡象，送往輔大醫院急救後仍宣告不治；另外，林女膝蓋以下擦傷，現已送往署立台北醫院治療。林男在台中經營拉麵店，家住新莊，此次駕駛法拉利訪友回家途中發生車禍，詳細事故原因及經過，還有待警方進一步釐清。

林男經酒測後確定無酒精反應，表示這列跑車是跟友人的姊姊借來，並非他所有，當時是為了閃避物體才失控衝到逆向車道，但有店家提供監視器畫面，可以看見林駕駛法拉利時，不斷變換車道，且路中央根本沒有物體，直接打臉林男的說法。

 ▼ 法拉利剎車痕頗長，可見車速之快。（圖／民眾提供）

▲▼ 新北市新莊區26日發生嚴重車禍！一輛法拉利逆向衝撞2機車，1女子當場無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

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