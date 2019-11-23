45cm箭矢貫穿腹部！差一點「射穿胎兒頭」　冷血前夫埋伏殺妻

▲倫敦十字弓殺人案，懷有8個月身孕的沙曼傷重不治，所幸腹中胎兒奇蹟生還。（圖／翻攝自倫敦警察廳）



記者王致凱／綜合報導

英國倫敦去年11月發生一起孕婦狙殺案，男子拉曼吉（Ramanodge Unmathallegadoo）持十字宮射殺自己懷孕8個月的前妻莎娜（Sana Muhammad），導致她傷重死亡，腹中胎兒則幸運保住小命。全案經審理後，陪審團裁決拉曼吉犯殺人罪確定，而倫敦警察廳也公布命案示意圖，顯示當時箭矢差一點就會射穿胎兒頭部。

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦中央刑事法院審理指出，拉曼吉案發當天持兩把十字弓、箭矢、刀子、膠帶、束帶和槌子等作案工具，埋伏在前妻莎娜位於倫敦東部伊爾福特（Ilford）住處的花園內。

▼英國警方公布作案用的十字弓，指稱拉曼吉策劃這起謀殺案已久。（圖／翻攝自倫敦警察廳）



莎娜的第二任丈夫伊提亞茲（Imtiaz Muhammad）告訴法庭，他當天在花園內，看見拉曼吉手拿兩把十字弓出現，一時之間還以為是夢境，回過神來發現拉曼吉朝自己方向衝來，趕緊跑回家中，邊跑邊大喊著要莎娜快點逃跑。

伊提亞茲回憶，沒想到馬上就聽見莎娜慘叫一聲，仔細一看發現她身體已經被箭矢射穿。媒體當時報導，莎娜遇害時腹中懷有8個月身孕，也是她的第6個孩子，雖然她被緊急送往醫院救治，但仍因傷勢過重而回天乏術，醫療團隊只能緊急剖負救回男嬰一命。

據悉，拉曼吉作案時，他和莎娜所生的3名孩子也在現場。負責審理的法官、御用大律師盧克（Mark Lucraft QC）當庭痛斥拉曼吉的所作所為是「在孩子面前犯下最可怕的罪行。」

法庭審理發現，拉曼吉與莎娜在2012年離婚後，法院裁定拉曼吉不得進入莎娜住所100公尺範圍內。據悉，拉曼吉對莎娜懷恨在心，從多年前就開始策劃這起殺人案，去年3月間也曾被目擊出現在莎娜住所附近。

拉曼吉則否認預謀殺人，聲稱他只不過是去找伊提亞茲討論「女兒的宗教信仰」。他被捕時曾向警方供稱，他的目標是伊提亞茲，但莎娜擋住他的去路；檢方則指控，拉曼吉當天試圖殺害伊提亞茲、莎娜夫婦，包括他們未出世的孩子。

▼陪審團已經裁定拉曼吉殺人罪有罪，目前等待法官宣判刑期。（圖／翻攝自倫敦警察廳）



英格蘭及威爾斯皇家檢察署（CPS）檢察官奎克勒（Susan Krikler）說，「這是一場冷血、有計畫的犯案，這次毀滅性襲擊導致六個孩子失去母親。」法庭上提到，當拉曼吉動手時，他的孩子曾試圖從他手中奪下十字弓。陪審團已經認定拉曼吉有罪，法官下周將開庭宣判刑期。

另一方面，倫敦警察廳（Metropolitan Police）22日公布這起命案的詳細偵辦過程，其中包括莎娜中箭後的傷勢模擬圖。圖片中顯示，一支18英吋（約45.72公分）的箭矢從沙曼左側大腿射入，由下而上從胸前貫出，傷勢範圍包括肝、胃、腸、骨盆等部位，只差幾公分就會直接刺穿胎兒頭部。

▼倫敦警方公布傷勢模擬圖。（圖／翻攝自倫敦警察廳）



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