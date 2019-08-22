大螢幕輕薄電子書　10.3吋mooInk Pro正式亮相

▲左起為元太科技消費性電子事業電子紙筆記本處長景己倉、Readmoo讀墨電子書執行長龐文真、Linfiny全球業務處資深處長小玉勇。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



Readmoo讀墨電子書今（22）日正式發表最新產品「10.3 吋 mooInk Pro」，擁有10.3吋大螢幕，重量僅有240克，側邊厚度也僅約兩枚壹元硬幣厚，完整展現輕巧便攜的特性，搭配手寫筆，同時能提供電子書閱讀器與電子紙筆記本兩系列功能，進一步提升裝置的實用度。



10.3吋mooInk Pro是由Readmoo讀墨與日商Linfiny共同合作與開發，其中軟體介面由Readmoo讀墨設計，硬體設計與製造則由元太科技與SONY半導體合資成立的公司Linfiny負責，並針對台灣市場的繁體中文與使用習慣，量身打造相關軟、硬體與服務。

▲Readmoo讀墨電子書10.3吋mooInk Pro正式亮相。（圖／記者姚惠茹攝）

Readmoo讀墨電子書執行長龐文真指出，從2017年首度推出mooInk開始，就有讀者許願「希望螢幕更大」、「希望加入手寫筆記」等相關需求，因此經過團隊的努力，2018年底終於在硬體夥伴的支援下，啟動10.3吋mooInk Pro計畫。

Linfiny全球業務處資深處長小玉勇（Isamu Kodama）表示，輕便性對消費者的日常使用相當重要，因此特別選用輕質塑料背蓋以維持整機輕薄，而團隊花費許多時間優化手寫體驗，不僅書寫更流利順暢，也更接近紙筆書寫經驗，而這兩者恰恰是消費者最喜愛的特色。

▲讀墨針對台灣需求開發多項功能特色。（圖／記者姚惠茹攝）

規格方面，10.3吋mooInk Pro電子書搭載1.2 GHz四核心CPU，不僅在閱讀上更加流暢，而且在開書與翻頁的速度也都大幅提升，同時導入暢讀功能，讓讀者可以直接於閱讀器中訂閱暢讀方案並瀏覽雜誌。



功能方面，讀墨針對台灣需求開發多項特色，包括內建12種筆記範本，像是直式空白、橫式空白、直線、橫線、方格、點狀、稿紙、會議記錄、研究記錄等，還可以直接連接電腦傳輸檔案、PDF螢光劃線文字直接匯出、PDF筆記檔案直接匯出等等。



最後，Readmoo讀墨電子書也一併公布mooInk Pro的配件定價，像是保護殼999元、Stylus手寫筆2499元、筆芯650元，並已經確認會提前出貨，也就是所有預購的商品，都將會在9月20日前寄出，送達消費者手中。

▲mooInk Pro搭配手寫筆，同時能提供電子書閱讀器與電子紙筆記本兩系列功能。（圖／記者姚惠茹攝）