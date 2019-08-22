　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

大螢幕輕薄電子書　10.3吋mooInk Pro正式亮相

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲ 10.3吋mooInk Pro正式亮相.左起為元太科技消費性電子事業電子紙筆記本處長景己倉、Readmoo讀墨電子書執行長龐文真、Linfiny全球業務處資深處長小玉勇。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為元太科技消費性電子事業電子紙筆記本處長景己倉、Readmoo讀墨電子書執行長龐文真、Linfiny全球業務處資深處長小玉勇。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
Readmoo讀墨電子書今（22）日正式發表最新產品「10.3 吋 mooInk Pro」，擁有10.3吋大螢幕，重量僅有240克，側邊厚度也僅約兩枚壹元硬幣厚，完整展現輕巧便攜的特性，搭配手寫筆，同時能提供電子書閱讀器與電子紙筆記本兩系列功能，進一步提升裝置的實用度。
 
10.3吋mooInk Pro是由Readmoo讀墨與日商Linfiny共同合作與開發，其中軟體介面由Readmoo讀墨設計，硬體設計與製造則由元太科技與SONY半導體合資成立的公司Linfiny負責，並針對台灣市場的繁體中文與使用習慣，量身打造相關軟、硬體與服務。

▲ 10.3吋mooInk Pro正式亮相.左起為元太科技消費性電子事業電子紙筆記本處長景己倉、Readmoo讀墨電子書執行長龐文真、Linfiny全球業務處資深處長小玉勇。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Readmoo讀墨電子書10.3吋mooInk Pro正式亮相。（圖／記者姚惠茹攝）

Readmoo讀墨電子書執行長龐文真指出，從2017年首度推出mooInk開始，就有讀者許願「希望螢幕更大」、「希望加入手寫筆記」等相關需求，因此經過團隊的努力，2018年底終於在硬體夥伴的支援下，啟動10.3吋mooInk Pro計畫。

Linfiny全球業務處資深處長小玉勇（Isamu Kodama）表示，輕便性對消費者的日常使用相當重要，因此特別選用輕質塑料背蓋以維持整機輕薄，而團隊花費許多時間優化手寫體驗，不僅書寫更流利順暢，也更接近紙筆書寫經驗，而這兩者恰恰是消費者最喜愛的特色。

▲ 10.3吋mooInk Pro正式亮相.左起為元太科技消費性電子事業電子紙筆記本處長景己倉、Readmoo讀墨電子書執行長龐文真、Linfiny全球業務處資深處長小玉勇。（圖／記者姚惠茹攝）

▲讀墨針對台灣需求開發多項功能特色。（圖／記者姚惠茹攝）

規格方面，10.3吋mooInk Pro電子書搭載1.2 GHz四核心CPU，不僅在閱讀上更加流暢，而且在開書與翻頁的速度也都大幅提升，同時導入暢讀功能，讓讀者可以直接於閱讀器中訂閱暢讀方案並瀏覽雜誌。
 
功能方面，讀墨針對台灣需求開發多項特色，包括內建12種筆記範本，像是直式空白、橫式空白、直線、橫線、方格、點狀、稿紙、會議記錄、研究記錄等，還可以直接連接電腦傳輸檔案、PDF螢光劃線文字直接匯出、PDF筆記檔案直接匯出等等。
 
最後，Readmoo讀墨電子書也一併公布mooInk Pro的配件定價，像是保護殼999元、Stylus手寫筆2499元、筆芯650元，並已經確認會提前出貨，也就是所有預購的商品，都將會在9月20日前寄出，送達消費者手中。

▲ 10.3吋mooInk Pro正式亮相.左起為元太科技消費性電子事業電子紙筆記本處長景己倉、Readmoo讀墨電子書執行長龐文真、Linfiny全球業務處資深處長小玉勇。（圖／記者姚惠茹攝）

▲mooInk Pro搭配手寫筆，同時能提供電子書閱讀器與電子紙筆記本兩系列功能。（圖／記者姚惠茹攝）

ET快訊
24歲女小腹隆起「以為懷孕」卻驗出癌末　陸男友「回4字」她秒
英駐港職員鄭文傑赴深圳失聯！陸媒爆「他嫖娼被拘15天」

關鍵字：Readmoo,讀墨電子書,10.3吋,mooInk Pro

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用

大螢幕輕薄電子書　10.3吋mooInk Pro正式亮相

小米9T升級版登台　搭載S855、首度推8G+256GB規格

少女們搶著要！「復古打字機鍵盤」手機也可使用　小資價千元就可入手

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

蘋果告訴你Apple Card該如何保存　才不會褪色有刮痕

曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

華為將推出智慧眼鏡　可支援iPhone接聽電話與音樂播放功能

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用

大螢幕輕薄電子書　10.3吋mooInk Pro正式亮相

小米9T升級版登台　搭載S855、首度推8G+256GB規格

少女們搶著要！「復古打字機鍵盤」手機也可使用　小資價千元就可入手

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

蘋果告訴你Apple Card該如何保存　才不會褪色有刮痕

曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

華為將推出智慧眼鏡　可支援iPhone接聽電話與音樂播放功能

大馬麥當勞挑戰「3倍辣炸雞」　3台灣人一吃慘GG：蹲廁所「灼熱爆菊」！

中職／高中找到蹲捕樂趣　羅暐捷設定3年上一軍

致死率高達70%！「這種病」連兒科急診醫都怕...患者恐瞬間成植物人

苗栗明德社區復育野蜂有成　將辦「成果發表」共同保護森林

影／「孟晚舟」機場被扣留畫面首度曝光！海關花了3小時搜查盤問

首屆世界盃跆拳道品勢賽　馬允中公認品勢雙金入袋

八百壯士8/23再上陣！軍公教年改釋憲遊行　北市4百警力維安

2019週年慶必BUY攻略！敏感性女孩趕快囤起來

中職／邱志恆零簽但激勵獎金門檻低　上一軍就有望拿到

我家就有任意門！驚喜價小預算也能買大車　說走就走與世界零距離

3C家電熱門新聞

Xperia 1再獲7月台最熱..

熊大免費貼圖來了！　LINE上..

今年新iPhone傳9/10發..

三星折疊手機專利曝光　多種折疊..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫..

小米專賣店年底進駐新光三越

蘋果攜手「萬家香」醬油　推動..

Google、蘋果、Mozil..

Galaxy A80動手玩

小米Pro空氣清淨機7000元..

友達「超大尺寸8K HDR電視..

LINE全新「主頁」正式上線　..

蘋果告訴你Apple Card..

更多熱門

相關新聞

首間電子書概念店落腳三創　讀墨發表mooInk Pro 10.3吋新機

Readmoo讀墨電子書今天（19日）宣布首間mooInk概念店正式落腳三創光年書店，同時攜手E Ink元太科技發表mooInk Pro 10.3吋新機，不僅可以閱讀，還可以手寫筆記，尤其是輕薄、省電、不傷眼的特點，可望帶動電子書的蓬勃發展。

元太、振曜捐贈350台電子書　

kisplay／電子書城Readmoo

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面