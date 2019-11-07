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搶攻雙11購物季　宏達電祭出「五大好康」加碼限時開搶

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▲搶攻雙11購物季　宏達電祭出「五大好康」加碼限時開搶。（圖／宏達電提供）

▲宏達電搶攻雙11購物季。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（7）日宣布「雙11全面狂歡購物節超值優惠活動」從明（8）日開跑，祭出五大好康，包括「手機超值優惠加碼」、「購買指定手機就帶回價值1,590元的運動藍牙耳機」、「1元加價購原廠VIVE配件四選一」、「加碼送VIVEPORT Infinity遊戲整年免費玩」等大禮。

搶攻雙11購物季，宏達電在手機方面，針對購買活動指定機型，包括HTC U12+ (64G、128G)、HTC U12+五月天限定版、HTC U12+ 訂製版(64G、128G)、EXODUS 1、HTC U19e (128G)，不僅可享購機超值優惠價，而且U19e還可享舊換新優惠價，還加碼再送市價約1590元的運動藍牙耳機。

VIVE Pro優惠限定方面，只要購買VIVE Pro系列產品，即可以1元加價購指定原廠配件VIVE移動定位器/VIVE控制器一代/VIVE控制器(2018)/VIVE基地台，還可獲得VIVEPORT Infinity加碼六個月免費，總計可以免費玩一年，而且購買HTC VIVE Pro McLaren Limited Edition版，加碼再獨享46,000元的優惠價及優惠券4,100元。

▲搶攻雙11購物季　宏達電祭出「五大好康」加碼限時開搶。（圖／宏達電提供）

▲宏達電祭出「五大好康」加碼限時開搶。（圖／宏達電提供）

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