社區共好！芥助網巷弄嘉年華　花蓮愛心店家提早打烊做好事

▲花蓮少年之家目前安置23名少年，提供就養、就學、就醫照顧，每天需要大量的蔬菜、肉類和水果等生鮮食品，物資募集不容易。（圖／芥菜種會提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應芥菜種會「2019芥助網鄰舍節」，花蓮地區11間愛心商店提早打烊一起為社區做好事，捐贈麵條、保久乳等物資送往社區食物銀行及花蓮少年家，關懷在地需要。基督教芥菜種會執行長吳小萍表示，讓社區成為互助的共同體，是芥助網的理念，12月14日將在新城鄉原民廣場舉辦巷弄嘉年華活動，邀請民眾加入社區共好行列。



芥菜種會長期照顧弱勢族群至今近70年，近10年開始深入社區服務工作，看見台灣社會問題的解答在社區，因此發起「芥助網」推動社區互助共好行動，串連愛心店家、夥伴教會近9千間成立「社區共好點」，服務社區弱勢家庭兒童，讓長者在社區獲得照顧，幫助年輕人順利就業，也透過食物銀行等服務，深耕社區需要。



吳小萍執行長說，「2019芥助網鄰舍節」的活動概念源自於法國的鄰舍節，為的是讓鄰居見面打招呼、互相認識，化解現代人冷漠的心牆。參與「提早打烊做好事」的愛心店家，營業時間內由老闆帶著員工一起為社區做一件好事，在台北、桃園、新竹、雲林、花蓮等縣市都有愛心店家響應，進行食物捐贈、長者義剪、免費提供空間及茶點陪伴社區長者及孩童等活動，為社區注入更多的關懷與溫暖。



花蓮市「倆毛早餐店」老闆林郁榕說，她3年前創業並成為芥菜種會零錢箱的愛心店家，日前她第一次來到花蓮少年之家，與員工一起帶來吐司、蘿蔔糕、熱狗等食物。她說，少年之家用心為孩子營造家園，也訓練孩子學習自立生活，她以自己的能力一起關心，覺得很有意義。



花蓮少年之家目前安置23名少年，大多未獲得適當教養或家庭失去功能，也有曾遭受虐待、疏忽照顧需中長期保護安置等，少年之家提供就養、就學、就醫照顧，每天需要大量的蔬菜、肉類和水果等生鮮食品，物資募集不容易。



吉安鄉「過來坐鬆餅義大利麵」老闆陳依秀說，每個人多付出一點力量，就能讓社區互助動起來；她將整箱的義大利麵和鮪魚罐頭送往芥菜種會位在吉安鄉的宜昌社區食物銀行，參與提早打烊做好事活動。另有在地店家新國華手作烘培、Mr.J先生、好佳小吃、吉安鄉吮指王、活點子早餐店、早安美芝城活力中正店、弘爺漢堡後站富吉店、麥味登花蓮中山店、萬家鄉立格店等也紛紛響應提早打烊做好事的行動



「2019芥助網鄰舍節」11月28日至12月25日將在全台14個縣市辦理超過65場活動，透過食物共享、手作市集、藝文表演、桌遊、DIY手作等活動，以節慶的歡樂，傳達關懷與互助共好的理念。



12月14日10時至14時在新城鄉原住民文化廣場舉行，其中「1公斤1日捐」邀請民眾響應攜帶新鮮蔬果、常溫保存食物前往，收贈物將由社區食物銀行提供社區弱勢家庭及花蓮少年之家。

活動內容詳見https://rebrand.ly/h6d0hn

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