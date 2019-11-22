恍惚女持美工刀闖社區停車場　連砍80輛機車座墊遭警制伏

記者陳豐德／新北報導

新北市泰山21日晚間一名林姓女子疑似吸毒後情緒不穩，從住家拿了一把美工刀，並闖入社區地下停車場內，看到停放的機車就將坐墊割破，就連社區旁巷弄的機車也不放過，約有80輛機車被毀損，警方獲報趕抵後隨奪刀將她壓制，並在林女身上搜出毒品，全案訊後依照毀損及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

▲女吸毒後精神恍惚闖進社區地下停車場，持美工刀割壞80輛機車座墊。（圖／記者陳豐德翻攝）

林口警方21日晚間8點多接獲報案，住在明志路3段的民眾指稱他進到社區地下停車場，原本打算出門買晚餐，卻看見一名女子拿著美工刀一路狂割機車座墊，他嚇得不敢靠近，擔心會被女子傷害，請求警方立即到場協助。

其他住戶進到地下室後，看到女子還在持續破壞，當下有人出言喝斥，沒想到精神恍惚的林女看了眾人一眼後，就走出社區到一旁巷弄持續破壞，員警趕抵時發現林女（45歲）手持美工刀且形跡可疑，現場民眾指證他有毀損行為，當下就已毀損現行犯將其制伏。

警方在林女身上查獲安非他命，初步研判是因為吸毒後情緒不穩，才會持美工割座墊洩憤；據了解，社區停車場內就有將近50輛機車座墊被割壞，加上一旁巷弄內的，一共有80輛機車慘遭毀損，全案依毀損罪與違反毒品防制危害條例移送新北地檢署偵辦，警方呼籲被害人儘快至明志派出所製作筆錄，確保自身權益。

▼機車座墊被割壞後包裹的海綿露出。（圖／記者陳豐德翻攝）



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