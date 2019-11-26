澳史上最大2316億洗錢！系統性「洗錢2300萬次」　西太平洋銀行2高層下台

▲西太平洋銀行遭報澳洲史上最大洗錢醜聞，還涉及跨國兒童性交易，股價應聲大跌，短短4天市值蒸發75億澳幣。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲西太平洋銀行（Westpac Banking）近日遭爆系統性違法洗錢超過2300萬次，無法及時監控交出巨額交易報告，並牽涉到兒童性犯罪交易，卻沒有受到適當監管。西太平洋銀行在25日宣布，首席執行長哈澤爾（Brian Hartzer）將辭職，董事長麥克斯泰（Lindsay Maxsted）將在2020上半年提前退休。

據《路透》報導，洗錢監管機構澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）文件指出，澳洲第二大的西太平洋銀行涉嫌系統性違法洗錢2300萬次，並無法提交超過110澳幣（約新台幣2316億元）的國際交易報告。文件也指出，2013年至2018年間，西太平洋銀行無視危險警告，讓被定罪的兒童性交易罪犯能透過系統，頻繁小額轉帳入菲律賓或東南亞等國家，該舉動是項潛在的兒童性犯罪金融指標。

▲西太平洋銀行執行長哈澤爾（Brian Hartzer）。（圖／路透）



AUSTRAC批評，這些錯誤都源自西太平洋銀行系統性監管失能，公司高層和董事會漠視所導致。消息一出，該行股價應聲大跌，至今市值已經蒸發超過75億澳幣（約新台幣1579億元），在過去4個交易日中累計下跌了8%之多，股東及投資人也紛紛抗議，要求罷免公司高管。

據澳洲The Age報導，因為這場洗錢醜聞，西太平洋銀行25日宣布，首席執行長哈澤爾將辭職下台，董事長麥克斯泰將提前於2020年退休，同時暫扣高管不同程度的獎金，並訂於12月12日舉行年度股東大會。該行也表示，將關閉出問題的跨境支付服務，並將在2020年額外花8000萬澳元改善對金融犯罪的監控。

麥克斯泰則在25日發表聲明稱，「董事會認同該項指控的嚴重性，已經徵求包括股東在內的所有利益相關者的反饋意見，董事會及管理層的調整符合本行的最大利益。」哈澤爾則在聲明中表示，「作為首席執行長，我將對一切負責，很抱歉我們沒有達到社會對本行的期望，也沒有做到自己的目標。」

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