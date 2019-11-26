凌晨還在打！韓國瑜手機號碼曝光「被打爆」　今火速換號碼

▲韓國瑜電話被邱毅無碼放送，一堆人循線打爆，嚇得他今天立刻換號碼。（圖／記者張榮恩攝，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

知名脫口秀節目《博恩夜夜秀》主持人博恩25日時，在節目中秀出前立委邱毅21日在記者會上的畫面，找到國民黨總統候選人韓國瑜的電話號碼，直接打去測試是不是真的，沒想到韓國瑜本人真的接起，還答應參加節目。不過事後卻有不少人試圖打去，想了解是否是本尊，讓韓國瑜不堪其擾，連凌晨1點還有電話打來，嚇得他今（26）日火速將手機號碼換掉。

《博恩夜夜秀》最新上傳的「11/17-11/24新聞亂報」節目中，博恩播出新聞片段，提及新黨不分區候選人邱毅在21日記者會上曾秀出韓國瑜祝賀電話，卻沒有打上馬賽克，便決定試著打去看看是不是本人，沒想到電話沒響幾秒便被韓國瑜親自接起。

兩人不僅相談甚歡，韓國瑜也答應未來願意到《博恩夜夜秀》上節目，還以「Yes, I do.」大聲回應，瞬間引起現場觀眾激烈歡呼，而博恩開心道謝外，也提醒韓國瑜的電話號碼遭「無碼流出」一事，最後兩人互道再見後便掛上電話，繼續錄製節目。

據《中時電子報》報導，事後卻有人真的設法找到影片畫面，找到韓國瑜本人號碼，只為打去驗證是否真的是本人。據了解，韓國瑜在從雲林搭車往台東的4到5小時車程中，一下子就接到1、20通來電，對方大多是年輕人，往往劈頭問是否是本尊，在韓親自回答「是」之後都不敢置信。

還有支持者特意打來送暖打氣，不過也有人到凌晨1點還打來騷擾，讓原本每通電話都親接的韓國瑜求饒，用「沒事！沒事」、「收訊不好」等詞回應，最後實在受不了，直接把電話交給秘書保管，並在今（26）日火速換掉號碼。

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