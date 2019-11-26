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社會 社會焦點 保障人權

社福女站長「人太美」網友私傳露鳥照　她霸氣貼文：我會直接報警　　

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▲▼ 曾姓女站長面容姣好。（圖／翻攝我是布袋人）

▲社福基金會曾姓女站長面容姣好。（圖／翻攝我是布袋人）

記者翁伊森／嘉義報導

知名社福基金會的布袋曾姓站長日前透過臉書社團「我是布袋人」，希望號召民眾一起做公益、當她的義工一起照顧弱勢長輩，孰不知卻因為容貌太亮眼，不肖民眾加了她的臉書後竟然透過臉書視訊「露鳥」的不雅畫面給她看，讓她飽受驚嚇，急忙在臉書上發文，希望不懷好意、變態、想騷擾她的民眾可以退散。

▲▼ 曾姓女站長面容姣好。（圖／翻攝我是布袋人）

▲曾姓女站長面容姣好上網招募義工卻遇到變態網友露鳥相待。（圖／翻攝我是布袋人）

文章一出，網友撻伐聲四起，「那種人要直接公布出來！」、「哈 這麼猛 應該公佈姓名 照片」、「我覺得直接報警處理，打屁哈拉虧虧小妞不要造成彼此困擾，但是這個已經構成性騷擾，而且也超出正常人的行為模式，今天對著螢幕打手槍，難保哪天真的做了什麼傷天害理的事，直接告發他+1」。「布袋很小的，把那變態名字照片公佈，別讓我們布袋純樸的小鎮受傷」。不過卻也有人歪樓，紛說「美女可以這麼漂亮阿！」、「 哈哈⋯⋯你太美了！」「 恩！第一次遇到站長這麼漂亮的」

▲▼ 曾姓女站長面容姣好。（圖／翻攝我是布袋人）

▲▼ 曾姓女站長面容姣好。（圖／翻攝我是布袋人）

▲ 網友撻伐聲四起。（圖／翻攝我是布袋人）

曾姓站長日前透過臉書希望號召當地民眾加入她的行列，一起關心關懷當地獨居老人，卻在加入蔡姓網友的臉書後接到對方用臉書視訊做出「露鳥」的不雅畫面給她看，對於不懷好意、變態、想騷擾她的網友，她貼文提醒民眾不要再犯，「我會直接報警」，也希望大家朝正面看待公益發展。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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