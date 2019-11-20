三星公開Galaxy Fold研發歷程　原型機多達1千多款　

▲三星期待可折疊式設計的手機能成為下一個趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

儘管三星今年正式挑戰摺疊手機Galaxy Fold過程不是那麼順遂，遇上螢幕碎裂、延後上市等問題，但三星近日公布研發過程，卻至少設計出1000種以上的原型機（prototypes ），最終選擇了今日所見的向內摺疊的設計（in-folding design）。

根據三星19日於官網最新消息指出，設計團隊從生活中挖掘的大大小小的折疊元素和日常行為，從書本到錢包都包括在內。

三星表示，在設計團隊和工程團隊緊密合作下，一共設計出1000多個原型機，使用材料包羅萬象，泡沫板甚至各式各樣的織布等，且每個元素均由環保材料製成。最終他們決定採用向內折疊設計，這樣可以最大程度地保護內部的可折疊螢幕（Infinity Flex）。

Infinity Flex螢幕打開最大可達7.3吋，三星在對折和展開兩種手感分別進行優化。像是把指紋讀取設計在側邊，不受限打開或對折，可隨時螢幕解鎖；並且搭配六個鏡頭，讓使用者可隨時拍照。

除了手感的用心，Galaxy Fold還具有出色外觀，設計團隊打造出從螢幕到主體的無縫機殼，更將複雜的工藝應用於前金屬框架。

三星表示，期待在折疊空間中進一步創新，並期待可折疊式的設計能成為下一個趨勢。

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