嘉縣警新購入巡邏車、偵防車　提升打擊犯罪機動性與執勤效能

▲警用車輛汰舊換新，縣長翁章梁授車校閱。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局108年度新購警用巡邏車12部、偵防車2部，總金費為1,012萬元，日前均已驗收完畢，25日上午在縣立警局前舉行隆重授車典禮，由縣長翁章梁親自授車校閱，並強調此批新車將全數配發第一線執勤同仁使用，成為防範犯罪及為民服務等工作重要利器，也可保障員警值勤安全。

嘉義縣警察局統計108年度超過使用年限的警用汽機車均超過5成，縣府雖逐年都有編列採購預算，但仍無法補足每年需報廢汰換的警用車輛，因此也已向中央反應並積極爭取經費。目前中央已規劃將在109、110年度，補助各地方政府加速汰換老舊的警用巡邏車及偵防車，藉以保障同仁生命安全。

翁章梁表示，「工欲善其事，必先利其器」，嘉義縣幅員廣闊，若不能提升警察值勤的機動與時效性，則無法適時防治犯罪、維護治安。此次汰舊換新代表縣府對於警察的重視，藉以提升員警打擊犯罪的機動性與執勤效能。

警察局長廖宗山說明，感謝翁縣長及議會對於警政工作的大力支持，能逐年編列汰換警用車輛預算，讓警局能順利依期程汰換警用車輛供前線員警使用。不僅讓基層同仁執勤更安全、警政工作更順遂，鄉親的生命財產安全也能獲得更大的保障。

翁張梁稍早在警察局長廖宗山等一行人的陪同下，先前往縣立警局聽取「109年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查賄制暴及治安維護」工作報告。

▲翁章梁 聽取「109年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查賄制暴及治安維護」工作報告。（圖／嘉義縣政府提供）

翁張梁指出，嘉義縣歷次辦理選舉查察賄選成效都相當顯著，這對於往後的選舉也是有效的壓制作用。嘉縣警局有豐富的查賄經驗，相關的情資蒐集也都是有信心，千萬不要心存僥倖，一旦抓到絕對嚴逞重罰。嘉義縣需要鄉親一起來維護選舉的乾淨公平，並且一同嚴加打擊。

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