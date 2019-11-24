2020新北市紀錄片獎徵件起跑　廣邀海內外導演角逐總獎金420萬

▲ 新北市紀錄片獎徵件起跑，廣邀海內外導演角逐總獎金420萬。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2020新北市紀錄片獎」23日於和平青鳥舉辦徵件起跑記者會，不限地域，不限題材，版權回歸導演，是台灣提供紀錄片工作者最友善、開放自由的紀錄片徵件平台，參賽入選導演，未來更有機會讓作品至海外國際影展交流、放映，歡迎各路好手角逐總金額高達約420萬元的拍攝獎金。

新聞局長蔣志薇表示，新北市是台灣紀錄片的搖籃，我們提供紀錄片工作者友善、開放的平台，許多曾獲得新北市紀錄片獎優選肯定的影片，在短片的階段拿到拍攝資金，經過導演持續地記錄，將影片發展成長片，甚至上院線放映。

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▲ 新北市新聞局蔣志薇局長宣布2020新北市紀錄片獎即日起開始徵件。

蔣志薇說，今年也積極接觸許多國際影展，到過波士頓、泰國等地放映，帶者今年12部優選作品至法國坎城影視節參展，目前我們也陸續接獲新加坡、法國巴黎等影展的邀約，歡迎大家踴躍參與2020年徵件競賽，入選影片就有機會在國內外放映，透過鏡頭，讓更多人認識台灣紀錄片的實力。

國家電影中心王君琦執行長說，新北市是推廣台灣紀錄片到海外的重要夥伴，今年在泰國台灣紀錄片影展中，新北市及國影中心都提供影片放映並派代表出席，共同推廣台灣紀錄片，與當地影視工作者及觀眾進行交流，讓他們對台灣紀錄片的創作能量留下深刻印象。另外，國家電影中心預計在110年進駐新北市新莊副都心，相信未來能有更多合作機會，一起為台灣影視產業努力。

▲ 國家電影中心王君琦執行長，肯定新北市提供紀錄片工作者舞台，未來將與新北市一起推廣台灣紀錄片。

目前還是政治大學傳播學院碩士生，《游移之身》導演蔡佳璇說，新北市不僅提供1萬美元獎金，更讓我在這個平台上，認識到專業資深的監製，協助釐清作品的脈絡，獲得這個獎對剛接觸紀錄片的新人來說，是一個很重要的肯定，讓我可以透過影片，傳達值得關心的社會議題，也讓我有繼續在紀錄片領域發展的動力。

「2020新北市紀錄片獎」徵件自即日起至2020年2月27日止，參賽者需準備提案企劃書、3分鐘以內企劃案影片片花及3分鐘以內導演影像作品精華等，通過公開提案的優選作品，每部將可獲一萬美元拍攝獎金；決審前3名，依名次各可再獲得新臺幣10萬元、8萬元及6萬元獎金。詳細徵件辦法，請上新北市紀錄片系列活動官方部落格：http://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

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▲ 2019新北市紀錄片奬第二名蔡佳璇，分享得獎經驗，鼓勵年輕導演參加提案。