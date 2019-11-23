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新北稼日蒔光稻響花鄉23日登場　打造金山休閒藝術新體驗

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▲ 新北稼日蒔光稻響花鄉23日登場 打造金山休閒藝術新體驗。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新北稼日蒔光稻響花鄉熱鬧登場，打造金山休閒藝術新體驗。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北稼日蒔光稻響花鄉活動23日於金山熱鬧登場，活動現場有互動音樂會、爆米香及手作樂器聲音體驗外，現場還以各色花海布置一艘別緻的花船供民眾拍照打卡，同時與朱銘美術館合作推出彩繪AR體驗，利用科技將「農業」與「藝術」跨界結合，共同行銷美麗新北！

新北稼日蒔光稻響花鄉活動先是由中角國小太鼓隊、金山國小舞蹈社的小朋友為大家帶來活力熱情的演出。再由新北市傑出演藝團隊「紘采樂集」，以大地為舞台，自然風光為背景，展演精彩的擊樂。尤其舞台以簡單的竹構搭建，設計為穿透式，讓稻田與不遠處的層層山巒直接呈現在觀眾朋友眼前，表演者與大自然融為一體，視覺、聽覺都帶給現場朋友耳目一新的感受，大家讚嘆連連。

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▲ 新北稼日蒔光稻響花鄉23日登場 打造金山休閒藝術新體驗。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新北稼日蒔光稻響花鄉熱鬧登場，民眾開心於花船地景中拍照。

接著，由副市長吳明機、朱銘美術館館長賴素鈴與各界嘉賓，一起啟動爆米香機，用「爆」響米香的聲響宣告活動正式開始。熱騰騰的爆米香是以友善耕作方式種植出的優質彩田米製作，副市長品嚐米香最原始的味道後讚不絕口，分送給台下民眾一起同享。

吳明機表示，新北市府團隊各單位努力深耕地方，依地方特色發展相關產業，像是金山地區有農特產，如地瓜、芋頭、稻米等，不論是推廣有機、友善耕作，兼顧環境生態提升價值，或是像金山、萬里種植杜鵑花卉產值逾1億元，供應全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成，全臺第一。

▲ 新北稼日蒔光稻響花鄉23日登場 打造金山休閒藝術新體驗。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新北市政府與朱銘美術館合作推出彩繪AR體驗。

吳明機說，市府團隊輔導花農產銷合作，在當地廣植杜鵑花，落實「萬金杜鵑鄉」美名。而除了輔導發展還有行銷推廣，這次活動特別與享譽國際的朱銘美術館合作，推出期間限定的彩繪AR體驗，做為「農業」與「藝術」合作的一個起點，將來還會有更多的跨界計畫推出，希望打造結合在地，具有旅遊、美食、學習、藝術價值的農業樂活體驗，共同行銷新北市。

「新北稼日蒔光─稻響花鄉」活動自即日起到12月14日期間每個周六，現場會有彩繪AR體驗可以參加，歡迎大家來金山泡溫泉、逛老街，還可以來這邊賞花、親近土地度過優閒假日光。活動資訊詳情請至活動網站：https://www.2019jsflower.com/查詢，或是到「賞花快報」FB粉絲團按讚關注，並且設定搶先看，掌握最新消息。

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▲ 新北稼日蒔光稻響花鄉23日登場 打造金山休閒藝術新體驗。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新北稼日蒔光稻響花鄉23日登場 打造金山休閒藝術新體驗。（圖／新北市景觀處提供）

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