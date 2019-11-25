郭台銘粉專賀港人選舉護民主　談共諜案痛批操作亡國感

圖文／鏡週刊



香港順利完成區議會選舉，泛民派大勝，代表著港人以投票來守護生活方式，積極投入政治的鴻海創辦人郭台銘也在粉專祝賀香港民眾，同時間，郭台銘也對共諜案提出看法，「無限上綱的亡國感，是另一種造成選民陰影的高明選舉方式，我們厭惡藍綠，就是因為二者都不是提出治國方略，而是都在仇恨與恐懼中操作選舉。」郭台銘強調。

「恭喜香港順利地完成區議會選舉，高投票率彰顯了港人願意以投票參與來守護生活方式，在這裹也要對香港當局可以讓選舉順利完成表達敬意，在符合人民意志下，期待香港能重回和平繁榮，香港的經濟民生可以重建。」25日郭台銘在臉書粉絲團上恭賀香港人，平和的完成一次讓全世界都看得到的選舉結果。

郭台銘認為，在網路時代，多元的聲音已不能壓制，一張張的選票代表人民可以用和平的方式傳達心聲。他曾說過的兩腿論，政治改革與經濟發展必需共進，這是必然，而台灣的發展足以給華人世界帶來典範。

話鋒一轉，郭台銘又談到共諜案。「持平的說，目前正當台灣大選，若有相關勢力影響台灣選舉，國安單位應該盡速查明，無限上綱的亡國感，是另一種造成選民陰影的高明選舉方式，我們厭惡藍綠，就是因為二者都不是提出治國方略，而是都在仇恨與恐懼中操作選舉。」郭台銘說。

郭台銘也引用一位郭粉顧問北科大電機所教授陳平和對共諜案的看法給大家參考：

一名逃到澳洲自稱中共間諜的王立強，向澳洲政府及媒體宣稱曾透過「網路部隊」和間諜試圖影響台灣選舉，鴻海創辦人郭台銘認為這是國安問題，因為報導內容涉及政治人物及媒體。

儘管國內專家對王立強共諜身分提出10大疑問，大陸也指出他這2年涉及2件詐騙案，更有人直言他為了延長在澳居留期限，俾便照顧家小，不惜瞎扯到共諜身分及對台選舉，但這個爆點讓綠營政府竊竊自喜，畢竟選舉抉擇的天平已朝綠營傾斜；不管這是到地的真相還是虛擬的假相，我們要求政府介入調查國內選舉的情況是否真有相關情事，不該拖過選舉結束，政府要有能力查明並透明化大陸對台灣選舉的影響！



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