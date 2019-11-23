空拍機掌握車流　玉井警加強攔查大型重機車

▲台南市警玉井分局，會同交通大隊、環保局及麻豆監理站等單位，在台3線與台20線交會處北寮外環道，執行取締大型重機車違規改裝聯合稽查工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於山區居民對改裝車輛製造噪音無法忍受，台南市警玉井分局，11月23日週六上午，會同台南市警交通大隊、環保局及麻豆監理站等單位，在台3線與台20線交會處北寮外環道，執行取締大型重機車違規改裝聯合稽查工作，計攔查機車80部、執行噪音檢測25部、取締車輛改裝等交通違規10件。

玉井分局長楊青垂表示，本轄台3、台20及台84線等主要幹道每逢週休假日，許多大型重機車隊湧入，故玉井分局平日除針對大型重機車執行違反號誌、噪音等違規取締；11月23日適逢假日，洽請台南市環保局以及麻豆監理站配合，交通大隊出動警用大型重機車來回穿梭巡邏，玉井分局則派員操作空拍機，期前掌握車隊車流動態，期能逐一攔下盤查，發現引擎音量過高者再進行噪音檢測。不合格者需再召回複查，擅自變更車體者需改回合格之零件，往往心存僥倖者會得不償失。

玉井分局長楊青垂呼籲未來將配合環保局及麻豆監理站等單位強力執法，玉井分局持續要求各所、隊加強取締落實執行，以期有效嚇阻違規行為發生，讓重機車隊騎士心生警惕，避免違規改裝噪音擾民。