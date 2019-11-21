阿嬤「慢速夜闖紅燈」過馬路遭撞斷魂　休旅車駕駛慘挨過失致死

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男子20日深夜11時許駕駛休旅車，行經泰山區泰林路二段時，撞上一名正在闖紅燈緩慢過馬路的82歲王姓婦人，婦人遭撞倒地後痛苦哀號失去生命跡象，警消將他送醫後，醫護人員一度搶救回呼吸心跳，急救後仍因傷重不治。

▲泰山一名休旅車駕駛撞死闖紅燈過馬路的婦人。（圖／記者陳豐德翻攝）



附近的超商店員表示，當時王姓婦人正從超商離開，疑似要回家時沒有注意燈號就穿越馬路。而根據路口監視器畫面，王姓婦人當時穿越馬路時是紅燈，她也未行走在行人穿越道上，因為年老行動緩慢，右側先是通過了4輛機車，她卻未持續注意右側來車動向，加速走到一半頭部就被休旅車後照鏡撞擊後倒地，而休旅車的左後照鏡也因此斷裂。

據查證，20歲的陳姓駕駛當時駕駛休旅車宋完朋友，從泰林路往林口方向行駛要返家，在福泰街口與正在紅燈過馬路的王姓老婦人發生碰撞，王婦現場失去生命跡象，送醫搶救後一度從鬼門關前拉回，在凌晨2時許仍因傷重宣告不治；而肇事的陳姓駕駛酒測值為0，他表示在經過路口時未發現婦人才會撞上，訊後依照過失致死罪嫌送辦。

林口警分局特別呼籲夜間用路人行經路口，車輛部分應降低車速，提升警覺性；行人部分跨越路口應遵守號誌燈號並留意左右來車，避免交通事故發生，確保用路人的生命財產安全。

▼婦人遭撞後倒地受到重擊，現場留有大量血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼休旅車撞擊點左後照鏡因此斷裂。（圖／記者陳豐德翻攝）



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