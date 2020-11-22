好市多黑色購物節優惠App提前曝光　家電3C用品必搶重點區

▲好市多黑色購物節將在23日登場，優惠商品提前在21日17:00於APP搶先曝光。（圖／記者陳涵茵攝）

記者黃士原／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」11月23日至29日限時登場，而優惠內容仍保密到家，今（22）日下午5點才會在App上曝光，不過根據往年經驗，家電、黃金鑽石、家電3C、生活用品及食品類等通通都是必搶重點區。

家電3C

去年首波推出特惠商品中LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視原價58,699元，現場售價45499元，下殺79折，直接現省13200元。去年的惠而浦521公升玻璃鏡面雙門冰箱優惠價19199元（原價25199元），也省下6000元。

▲去年70吋電視下殺79折。（圖／記者蕭筠攝）



黃金鑽石

由於好市多的黃金鑽石項練一向就比市價便宜，而在黑色購物節還會再下殺，因此都會再吸引消費者下手搶購。像是前年的24K黃金條塊折價4600元，去年0.5克拉18K白K金圓形鑽石項鍊直接打88折。

生活用品

往年生活用品毛毯、鍋子、品牌保溫杯都十分熱銷，像是去年首日推出的不沾鍋10件鍋具組，在開賣不到5分鐘就被搶光。去年優惠商品歐洲白鵝絨被及液體衛生棉也十分熱銷，一位先生直接狂掃半台購物車的衛生棉。

食品

去年好市多黑色購節的食品優惠也不少，像是科克蘭新鮮大西洋鮭魚、科克蘭牛小排真空包都有72折、88折優惠。最後一天推出的美國特選嫩肩里肌真空包與北海道生干貝L也是民眾搶購重點，幾乎每個推車都有一份。

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