南華大學校慶運動會　多元文化活力呈現

▲南華大學校慶運動會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

南華大學全校運動會以「三好南華‧永續未來」之主題，讓學子們展現青春洋溢的活力，由林聰明校長主持開幕典禮，林辰璋副校長率一級主管及教職員進場，吳萬益副校長兼管理學院院長與楊思偉副校長兼人文學院院長率領各學院進場，各系所師生也載歌載舞展現青春洋溢的活力，來自21個國家的境外學生也一同進場歡呼，來自巴西的足球隊更展現足球技藝，場面歡欣熱鬧。

▲南華大學校慶運動會 開幕表演安排獲獎無數的國武術隊帶來「龍飛鳳『武』」精湛表演。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年的開幕表演除了安排獲獎無數的國武術隊帶來「龍飛鳳『武』」精湛的武藝表演，展現強勁的力道與藝術的美感；來自菲律賓的民音系研究生演唱中文歌曲「我相信」並搭配活力的舞蹈，展現大學生的自信與躍動的生命力。此外，更邀請今年榮獲「三好創意啦啦舞」冠軍的幼教系帶來精彩演出。

▲南華大學校慶運動會菲律賓的民音系研究生演唱中文歌曲「我相信」搭配活力舞蹈。（圖／記者翁伊森翻攝）

林聰明表示，希望透過運動會的舉辦讓大家發揮團隊精神、鍛鍊健康體魄，並使校園增添活力的氣氛。近年來學校極力推廣棒球及足球運動，且培育體育選手首重品德與團隊紀律，球隊在嚴謹的管理之下，每位選手都相當自律，除了擁有潛力無窮的球技，更具備三好品德的特質，兩球隊成軍邁入第四年，屢創佳績。

棒球隊不僅於今年榮獲大專盃棒球聯賽第四名，球員的潛力與品品德更獲台灣職棒球團賞識，目前已有一位及六位球員分別入選Lamigo桃猿隊及味全龍隊，相當不簡單，全校師生亦與有榮焉。

▲南華大學校慶運動會巴西的足球隊展現足球技藝。（圖／記者翁伊森翻攝）

足球隊成立以來也是相當吸睛，近兩年開始參加大專足球聯賽的11人制聯賽，去年拿下第5名，今年即獲得「季軍」，9月更勇奪全國體育署盃五人制足球錦標賽一般男子組「冠軍」，表現相當亮眼。林校長於典禮上也分享連日甫獲的獎項及辦學績效，包含今年註冊率達95.43%，榮獲「第一屆國家企業環保獎金級獎」，企業社會責任報告書「金獎」、企業綜合績效TOP50企業獎，此外更獲得英國標準協會「BSI永續傑出獎」等獎項。

▲嘉義市副市長陳淑慧出席南華大學校慶運動會。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳淑慧副市長致詞時表示，嘉義市政府近年極力爭取重要運動賽事在嘉義舉辦，期能提倡全民運動。南華大學相當注重學生德、智、體、群、美五育均衡發展，且推動生命教育與學生品德獲各界肯定，是一個非常友善的教育環境，更以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」為發展特色，培養兼具良好品德的生命力、專業競爭力以及國際移動力之人才。在推動生命教育及環境永續方面都是獲得國家認證，相當了不起，尤其是「國家企業環保獎」更是全國唯一獲獎的高等學府，值得稱許。

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