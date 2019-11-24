「國民黨不分區結合境外勢力」　卓榮泰：去年1124恥辱明年討回來！

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰24日出席「蔡英文台中競選總部成立大會」時痛批國民黨不分區立委名單，是結合境外勢力，在台灣橫行霸道，誓言去年11月24日的恥辱，要在明年1月11日討回來。

卓榮泰表示，他當選黨主席時說過，黨的改造如果不能成功，連回頭路都沒有，如果決心不夠堅定，人民會把給他們的一點點信任再拿回去，「經過一年，黨部的改造成功了！」

卓榮泰說，國民黨都說要全壘打，國民黨主席吳敦義還說要拿86席，「把我們看衰，我忍下來了，我真的忍下來了，我也知道大家都忍下來了，我們就忍到1月11號吧！」

卓榮泰表示，蔡英文的團隊，這幾年來認真打拼，但是韓流很強，今年立委補選穩住陣腳了，總統初選也走過來，區域立委也完成，也拿出一張可以跟台灣社會交代得不分區名單。

卓榮泰說，民進黨沒有像是吳敦義主席的名單，有吳斯懷、葉毓蘭這樣的人，「我們有可以對歷史交代的名單，歷史一定是殘酷的，國民黨名單會成真，結合境外勢力，再次在台灣橫行罷道。」

卓榮泰表示，拜託大家蔡英文一票，民主進步黨提名的立委一票，拜託你投給民進黨的政黨一票，才有辦法向全世界講，「我們反對國民黨的紅色名單好不好，1124的恥辱，1月11號要討回來！」

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