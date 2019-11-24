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汐止醉漢耍天殘腳！踹倒26輛汽機車睡倒街頭　車主氣炸：告到他脫褲子

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▲汐止區樟樹一路24日凌晨一名醉漢沿街踹車造成26輛汽機車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區樟樹一路24日凌晨一名醉漢沿街踹車造成26輛汽機車毀損，民眾休旅車後照鏡也被踹斷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

24日凌晨2點多，新北市汐止區樟樹一路129巷附近發生一起醉漢酒後發酒瘋，沿街破壞路旁車輛的罕見意外；警方統計造成周遭住戶共25輛機車、一輛自小客車被破壞，警方獲報到場時，這名闖禍的林姓醉漢（30歲）大喇喇倒在路旁呼呼大睡，警方立刻將涉嫌毀損住戶車輛的莽漢逮捕帶回調查！

▲汐止區樟樹一路24日凌晨一名醉漢沿街踹車造成26輛汽機車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區樟樹一路24日凌晨一名醉漢沿街踹車造成26輛汽機車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：這起醉漢毀損他人車輛案件發生在24日清晨兩點多，民眾被屋外破壞車輛的異常聲響吵醒，外出察看才發現一名走路搖搖晃晃的男子沿街踹車，不少停放在巷弄內的機車被男子猛力踹倒；更有住戶的休旅車後照鏡被踹斷憤而報警，轄區警方獲報後趕赴現場，卻發現一名男子睡倒在路邊，且渾身酒氣懷疑是他不勝酒力才會脫序破壞沿路汽機車。

▲汐止區樟樹一路24日凌晨一名醉漢沿街踹車造成26輛汽機車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區樟樹一路24日凌晨一名醉漢沿街踹車造成26輛汽機車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方調查，勤務中心當時接獲通報，樟樹一路有名男子酒醉路倒，警方通之119救護車共同到場處理，結果警網到場這才發現男子闖下大禍毀損26輛汽機車，經救護員檢視發現林姓男子除酒醉外並無大礙無須送醫，警方依毀損罪現行犯將他逮捕，並沿線調閱監視器積極蒐證鞏固林男毀損罪行。

▲汐止區樟樹一路24日凌晨一名醉漢沿街踹車造成26輛汽機車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區樟樹一路24日凌晨一名醉漢沿街踹車造成26輛汽機車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方並呼籲樟樹一路129巷附近民眾若24日清晨當時有車輛受損情事者歡迎向汐止分局連絡報案提告，以維護自己後續求償的權利。

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