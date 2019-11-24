每一件手作藝品都有滿滿的洋蔥　馨生聖誕市集在巨城

▲馨生聖誕市集一連3日在新竹BigCity舉辦。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

手作藝品有洋蔥！犯保新竹分會協助馨生人自力，邁向陽光新生命，新竹地檢署與犯罪被害人保護協會臺灣新竹分會，邀集全國各地之馨生人為這群走過傷痛、重新出發的「馨生人」，即日起在新竹市遠東巨城購物中心舉辦「馨生聖誕市集」展售會，會中的作品都是馨生人手作成果，有新埔純米粄條、禾田玉麵包、手工香皂、皮製品和皮包、馨生人畫作等，而每一位創作者背後，都有著感人故事。

▲會中的作品都是馨生人手作成果，有新埔純米粄條、禾田玉麵包、手工香皂、皮製品和皮包、馨生人畫作等，而每一位創作者背後，都有著感人故事。



「馨生聖誕市集」展售會正式開跑，犯罪被害人保護協會總會董事長王添盛(高檢署檢察長)、法務部保護司司長黃玉垣、新竹地檢署檢察長王文德、犯罪被害人保護協會新竹分會主任委員呂柏鏞等人，到場力挺並響應。在新竹地檢署檢察長帶領下新竹分會委員們展現力挺，購買馨生人手作皮件、手工香皂、養生麵包、自製手工粄條及滷味。



「走出生命低谷，用一技之長扭轉人生」愛笑的媽媽田錦玉臉上總是掛滿笑容，但在笑臉的背後，卻藏著走出創傷的生命故事。她曾歷經喪夫之痛，在犯罪被害人保護協會新竹分會協助，走出低潮，學得烘焙專長，用手作養生麵包分享，與馨生人一起療癒，邁向陽光新生命。



曾姓馨生人的哥哥因一場車禍意外逝世，她與和媽媽在犯罪被害人保護協會的陪伴，走出傷痛，也學得手工皂專長，開創經濟來源。如今，她變身為關懷其他受害人的志工，在協會開設手工皂課程，鼓勵馨生人一同勇敢走出傷痛。



王添盛董事長邀請，社會大眾用行動支持力挺「馨生人」有故事的產品。王文德檢察長說，「馨生聖誕市集」展售會消息一出，在各界愛心人士、企業響應下，已預購商品破百萬，更感謝大家用行動幫助馨生人，讓他們有收入來源，維持家計。

▲「馨生聖誕市集」展售會從 11 月 22 日到 25 日，在巨城購物中心創藝廳舉行。



呂柏鏞主委表示，已連續 5 年舉辦的成果分享會，讓馨生人展現過的學習成果，除與大家分享，更期許馨生人從手工藝品製作的過程，減輕心理壓力。他很感謝遠東巨城購物中心熱心協助，免費提供場地讓馨生人辦理展售會，能透過這個平台讓大眾認識馨生人的手作相關產品，打開知名度。



遠東巨城購物中心羅仕清總經理表示，巨城不只是照顧員工，更致力將資源投入社會建立共好。巨城不只是商場，更是藝文與公益的平台，希望消費者到巨城，也認識弱勢團體並給予支持。

「馨生聖誕市集」展售會從 11 月 22 日到 25 日，在巨城購物中心創藝廳舉行，現場設有「馨生 20」故事時光藝廊，展現犯保各項重要服務及成果，也讓民眾認識犯保。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►全裸小模外拍「主動情境diy」 工程師「被動式配合」慘遇恐怖暗示

►影／新竹市11月連2起「除濕機自燃火災」 召回名單看這裡

►影／國道警「父親節前手握無線電被撞亡」 肇事司機判決出爐