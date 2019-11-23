名嘴爆：南山人壽「交易黑幕」害吳敦義被北京綁架　國民黨否認

記者程景淳／綜合報導

國民黨不分區立委名單列入退將吳斯懷引發爭議，有名嘴爆料指出是有中國因素介入，背後關鍵因素就是南山人壽「交易內幕」，更傳出國民黨主席吳敦義兒子吳子廉就是在當中穿針引線的人。對此國民黨文傳會主委程美華否認，強調國民黨不可能被北京綁架，也沒有任何一個人可以綁架國民黨或黨主席。

兩岸政策協會研究員張宇韶在《三立》政論節目「新台灣加油」指出，指國民黨不分區名單有中國因素介入，非得放吳斯懷、張顯耀等人，是因為有「神秘力量」。張宇韶說，中國「明天系」創辦人肖建華想入主南山人壽、日盛金，穿針引線者就是國民黨主席吳敦義的兒子，後來肖建華捲入了習近平與江澤民的鬥爭被帶走審訊，肖建華把所有兩岸及海外投資的政商關係、不良的黑材料全都招供。

▲名嘴爆料，國民黨主席吳敦義因「南山人壽交易黑幕」被中國綁架。（圖／記者黃克翔攝）

張宇韶質疑，是否吳敦義的兒子在黑材料名單中？要求吳敦義趕快澄清，是否是吳的兒子因與肖有金錢糾紛，導致北京施壓給吳？也因此國民黨的不分區立委名單中有中國因素。

針對張宇韶的爆料，國民黨文傳會主委程美華否認。根據《放言》報導，程美華表強調「中國國民黨不可能被北京綁架！」強調沒有任何一個人可以綁架中國國民黨或黨主席！國民黨是獨立的政黨，有自己的運作，「對於對岸的事務，與國民黨無關。」

▲2009年「南山人壽標售案」意外扯入這次的國民黨不分區名單。（圖／記者湯興漢攝）

根據《自由時報》報導，程美華澄清表示南山人壽交易案由博智金融團隊得標，該團隊委託德意志銀行香港分行為代表出面投標，德意志香港分行的團隊包括吳敦義之子吳子廉，但事實上當年在德意志銀行工作的吳敦義兒子並非吳子廉，而是吳子文，而且吳子文是德意志銀行台灣分行的財務顧問，並非香港分行團隊成員，也與南山人壽案的投標業務完全無關，更未參與博智金融團隊投標南山人壽交易案，傳聞完全不是事實。