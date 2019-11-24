音樂節直擊人手一瓶！超商「隱藏版」飲品　酸甜滋味假日喝超療癒

▲放閃音樂節現場直擊！人手一瓶隱藏版粉紅飲料超舒壓。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

生活、工作壓力大？到戶外走走、聽聽音樂相信是很好的紓壓方式！ETtoday好朋友放閃音樂節近期吸引4.3萬人次到場，眾人在草地上聽音樂、享受陽光與微風之際，竟人手一瓶粉紅色飲品，看起來畫面超柔和～原來是美研社趁著人氣超旺的好朋友放閃音樂節強勢回歸，與現場民眾一起度過悠閒放鬆的假日午後，現場許多人喝過都表示，美研社酸甜滋味喝起來超紓壓，喝下去煩惱全消。

▲美研社招牌粉嫩瓶身超吸睛，吸引路人爭相詢問哪裡買。

夢幻的粉色瓶身一向是「美研社」的正字標記，這次外包裝不光是以象徵幸福的浪漫玫瑰點綴幾片綠葉做設計，更採用近年風靡時尚圈的手繪輕水彩為創作媒材，整體瓶身實在太美太療癒，讓不少民眾紛紛拿起來邊喝邊打卡拍照，尤其粉色瓶身在陽光下，更顯浪漫唯美，意外成為音樂節最大亮點！

▲美研社酸甜中帶有玫瑰香氣的好滋味深受女孩們喜愛。

BUT！！想要跟風來瓶美美的美研社上鏡頭可得先做功課～美研社目前僅有在北北基宜蘭地區的7-11販售，超限定的入手方式讓不少人不惜北上跑小7搶當網美，有錢還不一定喝得到。除了招牌的粉色瓶身，滋味更讓眾女孩回味無窮表示：「就是這個經典味道呀!」，打開瓶蓋就有玫瑰香氣撲鼻而來，身旁瞬間自備粉紅色泡泡，而酸甜口感，更讓人回味再三，網路上也有不少粉絲表示一定要買一箱回家囤貨。

▲療癒系飲品的美研社，令不少人邊喝邊回憶起初戀的甜蜜時光。

有網友表示，「生活中的小確幸就是偷閒喝飲料，而美研社的酸甜口感讓我完全釋放壓力，拋開惱人的工作、人際關係，甚至還回憶起初戀的甜蜜時光」。也有年輕女生開心的說，「和姊妹淘到戶外野餐聚會時，一起喝美研社搭配輕食，感覺特別美味又開心。」「超商就有的隱藏版紓壓聖品，不管是跟朋友逛街、聽live音樂、一日遊或小旅行，帶上一瓶就能昇華到度假的紓壓氛圍。」

▲美研社玫瑰花果茶是7-11北部限定隱藏版療癒飲品。

過去美研社玫瑰花果茶就享有「粉紅界教主」的盛名，如今帶著超吸睛的唯美瓶身強勢回歸，還有令人懷念又大讚的酸甜好滋味，一口下去，在口中瀰漫的玫瑰花香根本秒解所有煩惱，令人回味無窮～而且還限定北部7-11才買得到，相信這款夢幻飲料將持續成為網友間熱烈討論的隱藏版話題飲品！