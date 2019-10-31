音樂節好物／今年最潮最粉嫩的療癒小物，你擁有了嗎？

圖、文／美研社提供

熬了五天忙到焦頭爛額的工作日，期待已久的週末總算到來！相約情人、好友把握機會出門走走，無論是刻意繞進公園裡來個輕鬆寫意的小散步，還是剛好看到感興趣的展覽就來為今天點綴點文藝氣息，或是到最近超夯的餐廳好好犒賞自己一番，沉浸在愜意的音樂美食當中。每個人都應該送給自己一個禮物：一段可以好好放鬆的美好時光。

談到幫助放鬆紓壓的好物，除了辦公桌上排排站好的可愛公仔、街邊陣陣傳香的小吃攤或造型甜點外，還有最近在大台北地區的超商造成搶貨風潮的夢幻飲品「美研社玫瑰花果茶」，也是讓許多女性風靡不已，假日出遊必備必敗的療癒好物！





IG上隨處可見，網紅素人假日帶著美研社出遊拍的網美照，滑著滑著都能間接感受到那粉粉嫩嫩的放鬆氛圍。到底美研社玫瑰花果茶有何特別之處，能讓眾女孩經過多年仍對這瓶飲料念念不忘呢？

小編精心彙整了少女圈流行的美研社療癒喝法三步驟，在此不藏私傳授給大家：

第一步驟：打開粉紅瓶蓋，大大吸一口撲鼻而來的玫瑰香氣，頓時有彷彿置身於高級下午茶店的錯覺。

第二步驟：先喝一小口，品嚐以真實玫瑰花瓣跟玫瑰果，仿效現泡花茶的方式-高溫短時間萃出的玫瑰花精華，第二口請感受一下微酸微甜的口感之後，停留在口中尾韻的玫瑰花香。

第三步驟：喝完兩口後，是否忍不住內心澎湃，想大喊：「這味道實在是太特別太迷人啦！以後喝不到該怎麼辦！」儘管享受當下吧！無論此刻是白天還是夜晚，你都可以大口大口豪飲美研社玫瑰花果茶，因為它不含茶葉，是一款「無咖啡因」的飲料唷！再晚、再累都可以放心地喝上一瓶！讓自己肆無忌憚地大鬆特鬆，也不用擔心晚上睡不著喔！







最後最後的…小編的秘密小帖步，準備個玻璃杯，放上兩三個冰塊，倒入美研社，酒紅般的色澤，冰冰涼涼地喝，酸甜口感與玫瑰香氣更是大噴發！此時，玻璃杯旁擺上美研社粉紅瓶身，隨便拍都美到不行，上傳社群立刻掀起朋友圈的話題討論，要當網紅網美就靠這粉紅瓶了！





喝完一瓶還不夠！？那就來11月9日星期六ETtoday放閃音樂節，美研社陪你聽音樂、逛市集，喝玫瑰花果茶，一起度過放鬆、療癒的愉快週末吧！





好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

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