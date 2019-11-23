兒童哲學教育三年計畫展開　黃敏惠呼籲孩子們用好奇心探索世界

▲黃敏惠參加領航兒童哲學教育，呼籲孩子們用好奇心探索世界。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府因應世界哲學日，21日宣布開啟「兒童哲學新紀元」，全面展開「兒童哲學教育三年計畫」，希望在現今網路媒體資訊爆炸的時代，從小培養學生獨立思辨的能力，並且帶動家長與大眾朋友重視此一課題，幫助社會建立正派、善良的幸福氛圍。

黃敏惠表示，聯合國在2005年將每年11月的第3個星期四訂為「世界哲學日」，這是對此人類最古老的知識與探索活動，給予一個嶄新且重大的國際使命，以促進不同文化的理解，並學習如何共存、共好。我們給孩子最大的財富，不只有物質享樂，更重要的是「心靈的富足」與「明辨慎思」等帶著走的能力，透過「兒童哲學教育三年計畫」慢慢扎根，將思辨與對話融入在教育之中，啟發嘉義市的孩子們去探索這個世界，並且擁有不受拘束、無限的想像力，讓他們的天賦自由，創造世界的美麗。

黃敏惠特別感謝毛毛蟲兒童哲學基金於這三十幾年來推動兒童哲學的用心與努力，創辦人楊茂秀教授表示，哲學其實就隱藏在生活裡，賦予人們想像的自由和勇氣，而小孩是哲學的種子、是哲學家，大人唯有虛心向他們學習，關心他們提出來的問題，哲學教育推廣才能成為永續不斷的思考實驗跟思考舞臺。

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