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經典中的經典！3款長青不敗的「頂級乳霜」用了就回不去

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講到某個品牌，你是否會立刻想到他的長青不敗主打產品呢？這些經典造就了品牌，也讓他們歷久不衰，讓人從少女變阿嬤都不變心的使用它。今天儂編來介紹3款超級經典的乳霜，不單單只是熱銷幾十年，只要想到抗老、讓肌膚逆齡，這幾罐絕對會出現在大家的口袋名單之中，也因為當中的成分夠穩定，更有40年來不更動，使用起來特別安心。

《Sisley》 全能乳液

▲▼ 3款從少女用到變阿嬤依舊長青不敗的「頂級乳液」！保養選它們絕不出錯。（圖／Bella儂儂提供）

《Sisley》 全能乳液 2019年度限量瓶，125ml，NT$7,300。

《Sisley》用強化肌膚修復力以及提升肌膚防禦力為產品裡念設計的「全能乳液」，從1980年上市至今已成為歷久不衰必備保養品，40年來從未改變過配方，其頂級的植物活性成分，經歷時間及世代的考驗，打造出超健康的平衡肌質。

▲▼ 3款從少女用到變阿嬤依舊長青不敗的「頂級乳液」！保養選它們絕不出錯。（圖／Bella儂儂提供）

「全能乳液」之所以經典，原因在於《Sisley》透過地球上對肌膚有修護效果的植物萃取，找出最佳的組合，例如：擁有超強修護效果的木賊、積雪草、蛇麻草的協同作用，幫助肌膚恢復平衡狀態，促進肌膚活化新生，使肌膚彈性和緊緻。今年特別推出2019年限定版，邀請藝術家Elzbieta Radziwill為經典全能乳液設計限量瓶，攜手打造浪漫花園漫遊的精彩視覺，重現經典美好的傳奇能量。

《肌膚之鑰》 精質乳霜

▲▼ 3款從少女用到變阿嬤依舊長青不敗的「頂級乳液」！保養選它們絕不出錯。（圖／Bella儂儂提供）

《肌膚之鑰》 精質乳霜，30ml，NT$17,500。

《肌膚之鑰》 精質乳霜是日本皇室的御用保養品，更是頂級乳霜的代名詞。在1982 年《肌膚之鑰》品牌誕生後，於1992 年這瓶風靡全球外交使節夫人與貴婦圈的傳奇《Cle de Peau Beaute 》乳霜正式定名為精質乳霜，並首度於銀座公開問世，即使當時定價高達5 萬日元（約台幣16,500元），仍讓無數女性趨之若驚、一瓶難求。

▲▼ 3款從少女用到變阿嬤依舊長青不敗的「頂級乳液」！保養選它們絕不出錯。（圖／Bella儂儂提供）

被喻為「極機密」的成分配方，內容至今仍不曾對外公開過。這罐精質乳霜得來相當不容易，採擷多達50 種珍稀成分，並花費了長達10 年研發時間，使這些成分和諧穩定地融合於一瓶乳霜之中。

《RéVive》 光采再生活膚霜

▲▼ 3款從少女用到變阿嬤依舊長青不敗的「頂級乳液」！保養選它們絕不出錯。（圖／Bella儂儂提供）

擁有醫美等級效果的保養品就是《RéVive》，使用起來超有感一直是它們家給消費者的感受，而最受歡迎的活膚霜更是有每兩分鐘賣出一瓶得驚人銷售記錄。速效有感的「光采再生活膚霜」，能夠撫平肌膚粗糙、細紋，促進肌膚角質代謝，同時維持肌膚高度保濕、彈潤緊緻。讓膚況速效重回透、亮、白，被譽為宛如用擦的雷射、瞬間煥膚。

▲▼ 3款從少女用到變阿嬤依舊長青不敗的「頂級乳液」！保養選它們絕不出錯。（圖／Bella儂儂提供）

《RéVive》光采再生活膚霜-限量加大版，75ml，NT$8,000。

今年剛好是RéVive歡慶22周年！特別將明星產品光采再生活膚霜升級推出加大版！容量從原本的50ml，直接再加一半的量，75ml 的加大版讓你煥膚不停滯。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／各品牌

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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