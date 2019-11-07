八旬婦傍晚獨自呆坐公園　龜山警主動詢問助返家

▲桃園市高齡89歲劉姓老婦6日傍晚獨自呆座龜山區某處公園，巡邏員警察覺後護送至派出所，讓家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡89歲劉姓老婦6日傍晚呆坐在龜山區某處公園，巡邏員警經過發現劉婦獨自一人感覺有異，因天色昏暗且氣溫驟降，詢問後才知劉婦外出散步竟迷途走失，趕緊護送至派出所，經過確認後查出劉婦身分，原來是住家整修暫時住在龜山兒子家，上午外出散步因不熟路況走失，家屬趕往派出所認領後，再三感謝員警熱心協助。

龜山分局大華派出所警員胡睿洋6日下午17時執行巡邏勤務，行經龜山區文化三路某處公園，發現89歲劉姓老婦獨自坐在公園椅子，覺得晚餐時間鮮少有人坐在公園內，周邊並無親人陪伴，上前關心詢問發現劉婦疑似走失，也無法敘述姓名、地址，擔心發生危險帶回派出所安置休息，胡員利用M-Police人臉辨識系統與戶役政系統交叉比對，確認劉婦身分並順利聯絡家人前往派出所認領劉婦。

▲桃園市高齡89歲劉姓老婦6日傍晚在龜山區某處公園走失，員警護送至派出所由家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉婦的媳婦透露，婆婆原本住在桃園區，每天固定至陽明公園散步，最近住家整修暫時搬來龜山區與兒子同住，婆婆6日下午15時外出散步，她剛好在忙未提醒婆婆不要走太遠，忙完發現婆婆仍未返家，趕緊聯繫先生外出尋找，本想打電話報警協尋，正好接獲警方通知在公園尋獲，非常感謝員警熱心幫忙。

龜山分局呼籲，年長者若容易走失應配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡電話，才能讓熱心民眾或警方得以迅速聯繫家屬，避免走失或發生不必要意外。

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