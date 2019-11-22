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婦暗夜迷失...從淡水走15公里到石門　金山警寒冬送暖助返家

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▲ 失智婦人暗夜迷失...從淡水走到石門近15公里　金山警寒冬送暖助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 失智婦人暗夜迷失...從淡水走到石門近15公里，金山警寒冬送暖助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局老梅派出所日前19時許，接獲民眾報案指稱，一位白髮蒼蒼年近7旬的失智老婦人，從捷運淡水紅樹林站，欲獨自徒步走回北投的家，卻走錯方向，往新北市石門的方向，經徒步行走近15公里遠，約4個多小時，迷失在寒冷的石門區北海岸台2線道路上。

老梅派出所所長林文智及員警陳永淯隨即前往處理。最初未發現該老婦人身影，便向報案人詢問事發經過及其衣著、行走方向，經過一番搜尋，終於在台2線23.5公里處，發現老婦人形單影隻的身影。便先帶回派出所查證身份，並提供熱茶、食物、衣物予其保暖。

▲ 失智婦人暗夜迷失...從淡水走到石門近15公里　金山警寒冬送暖助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 失智婦人暗夜迷失，便先帶回派出所查證身份，並提供熱茶、食物、衣物予其保暖。

警方表示，因老婦人身上未攜帶任何身份證件，也無法清楚交代其身份及住家地址、親友聯絡方式，警方用警用行動電腦人臉辨識系統查證，發現其為通報之失蹤人口，趕緊通知其吳姓女兒前來帶回。

吳女表示，其母患有失智症，獨自離家走失，家人著急之餘，前往淡水警分局報案。吳女除對於員警協助找回其母，讓家人再次團聚，表達由衷的感激外，並對警方對於母親受到無微不至的細心照料，感謝不已，為警察親民愛民形象，樹立最佳典範。

分局長陳永昌表示，家中長輩若有失智症狀，應避免讓其單獨外出，平常應多注意、關心長輩的動向，並可製作緊急聯絡資料及手鍊配戴於長輩身上。民眾若於馬路上遇到類以情形，除撥打110通知警方協助外，請民眾先行將迷失長輩，引導至路旁以策安全。

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▲ 失智婦人暗夜迷失...從淡水走到石門近15公里　金山警寒冬送暖助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

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