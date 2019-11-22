快訊／核廢「機密文件」曝光　行政院：蔣經國、孫運璿未經蘭嶼人同意

▲核廢「機密公文」曝光，蔣經國、孫運璿未經蘭嶼人同意。（圖／翻攝自Kolas Yotaka臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

蘭嶼設置核廢料貯存場議題紛擾30多年，經濟部公布25億元的補償內容，總統蔡英文22日下午訪視台東向蘭嶼人致歉。行政院發言人Kolas Yotaka晚間公布機密公文，指過去時任行政院長蔣經國、孫運璿「未經蘭嶼人同意」就興建、擴建核廢料貯存場，現在經濟部的補償是彌補對蘭嶼傷害的第一步。

Kolas Yotaka在臉書表示，核廢料會被存放在蘭嶼，主要是因為「前行政院長蔣經國、孫運璿核定，完全未經蘭嶼人同意，就把核廢料放在蘭嶼」、「1982年，經濟部長趙耀東還親自押送核廢料送蘭嶼，對著媒體說很安全『如果有問題的話，為什麼我還敢站在這裡呢』」

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

如今轉眼40幾年過去了，「為什麼到現在還遷不走，因為有多個縣市公開拒收」，Kolas Yotaka指出，當年的事件歷經林全、賴清德院長展開歷史真相調查，「挖出舊公文，確認蘭嶼人民的確是在不知情的狀況，被迫接受核廢料」，因此才有現在蘇貞昌院長核定予以蘭嶼補償。

Kolas Yotaka最後更反問，「擁核者們，要使用核能，請先回答，核廢料要放在哪裡？」

▲蘭嶼核廢料貯存場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

據悉，行政院於105年10月成立「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」，並於107年7月完成「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」，結論顯示蘭嶼貯存場之設置與決策，蘭嶼達悟族人的確不知情。

當初政府決定在蘭嶼設置核廢貯存場，表面上對蘭嶼人說是要建魚罐頭工廠，真相卻是偷將本島產生的核廢料運往貯存，直到1990年代原住民土地意識抬頭，蘭嶼人多次抗議政府不公殘害族人，至此台電才不再將核廢料運進蘭嶼。

依據報告書指出，核廢料進駐蘭嶼固然是時空背景下之政策抉擇，然已造成蘭嶼地區原住民族傳統生活、地理環境、社會經濟及雅美/達悟族人身心健康等多方面不利影響，因此政府應提出補救措施，彌補族人所受損失與傷害。

總統蔡英文22日下午訪視台東時除了向蘭嶼人致歉，也宣布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，後續由經濟部等部會說明補償細節，「回溯補償金」補償金可望達25.5億元，也將編列每3年2.2億元的土地配套補償金。

