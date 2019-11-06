魔術爺爺又來囉！難忘台東孩子純真笑容　跨海蘭嶼及綠島演出

▲▼藏谷爺爺對後山孩子們純真笑容特別難忘。這次將在台東停留近一個月的時間，安排了全縣27校30場的表演。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

來自日本石川縣的魔術爺爺-藏谷和夫先生又來到台東各校巡演囉！兩年前的台灣義演，藏谷爺爺對後山孩子們純真笑容特別難忘。這次特別從11月2日起至24日止，將在台東停留近一個月的時間，安排了全縣27校30場的表演，5日在馬蘭國小進行表演時表示，看到孩子們滿滿的開心笑靨，覺得不虛此行。



今年魔術爺爺一到台東後，聽說離島的孩子也想看魔術，馬上決定挑戰自己，準備搭乘東北季風下的船班，將演出帶往蘭嶼及綠島，並在當地安排了4場次的演出，蘭嶼部份原訂明6日到8日演出，因東北季風強勁，可能改到結束台東巡演前再安排，至於綠島地區則預計11日舉行。

爺爺為了讓演出更加豐富，也邀請了他的魔術同好南野爺爺一同共襄盛舉。在台東演出期間，幸運的學校還有機會同時欣賞兩位魔術爺爺同台較勁的特別演出喔！

▲藏谷爺爺在馬蘭國小表演，看到孩子們開心的笑靨，覺得不虛此行。



教育處指出，藏谷先生的演出行程皆是自掏腰包。這也讓他下榻的背包客棧店長小陳深受感動，不但主動打折降價，協助生活照顧，有空更提供接送並幫爺爺拍照記錄。濃濃的台東人情味，也讓來自日本的爺爺感動不已。



魔術爺爺每年都會去1至2個國家義演，今年是第11年的巡演，也是第4次來台灣。停留台灣的二個半月內除了台東外，他也將在台北、高雄、屏東、花蓮演出共一百場。