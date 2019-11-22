國民黨政府說蓋罐頭廠卻放核廢料　蔡英文向蘭嶼人道歉並補償25億

▲總統蔡英文22日下午參加「核廢料蘭嶼貯場使用原住民保留地損失補償要點發布會」。（圖／記者楊鈞典攝）

記者楊鈞典／台東報導

總統蔡英文22日下午參加「核廢料蘭嶼貯場使用原住民保留地損失補償要點發布會」，針對當年未經居民同意，即在蘭嶼興建核廢料貯存場，鄭重向蘭嶼人致歉。並且將補償蘭嶼25.5億元及每3年2.2億元的土地配套補償金。

蔡英文表示：特別跟蘭嶼的鄉親見面，要見證過去幾年努力的成果，當時曾代表政府承諾調查蘭嶼核廢料貯存場設置及決策經過，提出真相報告。而真相調查報告出爐，內容指出蘭嶼達悟族人事前對於顯示設置與決策完全不知情。

政府提出補償，還給達悟族人公道，蔡英文指出，今天齊聚在台東見證補償要點的頒布，深深感謝共同努力的族人及朋友，補償金將由族人與政府組成的基金會管理，期待這筆補償金能夠創造更多福祉協助蘭嶼邁向永續發展。

蔡英文強調，釐清真相補救錯誤是原住民轉型正義的目標，政府還有很多工作要做，今天跨出了很重要的一步，補償要點的頒布是蘭嶼重要里程碑，讓大家攜手合作1起努力。

▼同上。（圖／記者楊鈞典攝）

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧表示，感謝政府決定補償蘭嶼25.5億元，不過強調，補償金跟核廢料遷出蘭嶼沒有牴觸，族人最終意願仍要求核廢料遷出蘭嶼，他相信小英總統會盡最大的協助。

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