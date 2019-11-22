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登記不分區立委「踩紅線」　陳水扁：我只有移紅線，不踩！

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▲▼陳水扁認為中選會指他資格不符是法律問題，但實際上卻是政治問題。（圖／民眾提供）

▲陳水扁認為中選會指他資格不符是法律問題，但實際上卻是政治問題。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

前總統陳水扁22日出席一邊一國行動黨提名立法委員參選人林培基服務處成立茶會，他表示，自己獲提名不分區立委，中選會說的「資格不符」是法律問題，但這其實是蔡英文願不願意點頭的政治問題，而非法律問題，並強調「我絕不踩紅線，只移紅線！」

保外就醫中的前總統陳水扁，22日下午2點到大里區出席一邊一國行動黨提名的立法委員參選人林培基服務處成立茶會，到場後受到鄉親熱情歡迎。阿扁現場也先進行簽書會，一位媽媽帶著小朋友來簽書，阿扁還很高興地問小朋友幾歲，得知對方6歲，還清楚的說明年要念國小了喔。陪小朋友的婦人還當場說，「阿扁，我相信你是無罪的！」，旁人附和說「本來就無罪了！」

▲▼陳水扁認為中選會指他資格不符是法律問題，但實際上卻是政治問題。（圖／民眾提供）

▲陳水扁現場簽書，還關心小朋友幾歲。（圖／民眾提供）

陳水扁受訪時，針對中選會稱他被提名不分區立委，資格不符表達看法。他表示，被提名為不分區立委候選人，這不是我阿扁個人同意不同意的問題，而是蔡英文總統她願意不願意點頭的政治問題，不是法律問題，而是政治問題。中選會所說的都是法律問題，但是無法解決阿扁參選的政治問題，這應該非常清楚。

他也說，下午一邊一國行動黨就會提出名單，阿扁可能會在最後一名，但是我們還是不灰心，一定會堅持到底，也會爭取到底，因為這絕對非法律問題，而是政治問題。

他接著說，台中監獄昨天還有派人到我家訪視，他也特別報告，今天會來台中大里參加一邊一國行動黨提名立委候選人成立茶會，也會順便辦簽書會，感謝大家厚愛。中間人告訴他說，他可以來，只要在台下講話沒問題，要講祝福恭喜的話絕對沒問題。但參加立委參選人總部成立，要恭喜祝福一定會談到選舉，跟政治有關，他沒上台，中監也認為沒有大礙。

媒體問到他這樣是否踩紅線？阿扁回說，「我永遠不會踩紅線，只是移紅線而已。」

提到大選，陳水扁說，如果明天投票蔡英文一定會贏，會贏不少，但距離投票還有50天左右，化學變化瞬息萬變，沒人能保證最後投票結果，但他仍看好蔡英文會連任，並在提到，大選最後一個禮拜會有關鍵性的變化。

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