滋賀縣議會連續3年訪台南　郭信良議長盼兩會年年交流互動

▲日本滋賀縣議會副議長細江正人、前議長奧村芳正率團拜訪台南市議會，受到台南市議會議長郭信良（左四）熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為提升台日友好情誼，日本滋賀縣議會11月22日由副議長細江正人、前議長奧村芳正率團拜訪台南市議會，議長郭信良感謝訪問團在短短3天的訪台行程中，特別安排至台南市議會參訪，這也是該會連續3年組團來訪，足見日本滋賀縣議會對台南市議會之情誼。

議長郭信良指出，滋賀縣訪問團此行來台3天2夜，僅在台南停留，專程參加大台南國際旅展開幕，顯見對台南的重視。訪問團在緊湊的行程中抽空前來台南市議會，更證明台南與滋賀兩議會的深厚情誼。自2017年以來，除了滋賀縣議會來訪，台南市議會2018年也赴日回訪，兩議會3年來往來互動頻繁，期待未來能持續這樣的交流熱度。

郭信良議長表示，滋賀縣盛產好米並發展工業，擁有三大和牛之一的近江牛，境內還有享譽盛名的溫泉。這些特色與身為農工業並重，且境內有全台唯一泥漿溫泉的臺南市相當雷同。郭信良議長也介紹，台南市除了有好山好水，更朝綠能產業等科技重鎮方向發展，前景可期。

為了招待訪賓，郭信良議長特地準備了台南特產東山咖啡及椪柑。郭信良議長說，他認為要加深台日友誼，就應該是有來有往。例如，台南市議會今年組團到日本推廣玉井的愛文芒果。另外，他有時會買日本蘋果送給台南鄉親，他期待滋賀縣議會也能推動這樣的互相來往，拉近彼此的關係。

日本滋賀縣位京都府東側，是日本8個無海岸線的內陸縣份之一，境內的琵琶湖是日本面積最大的淡水湖，同時也是觀光勝地。該縣傳統產業為農業及製藥業，現代化後也發展工業，盛產近江米及江州米，更以日本三大和牛之一的近江牛聞名。

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